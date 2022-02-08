Более 90 центров «Точка роста» откроются в Липецкой области до конца 2024 года

Новые «Точки роста» откроются в Липецкой области, до конца 2024 года будет создано еще 93 таких центра образования цифрового и гуманитарного профилей. Они работают как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.

Первые такие центры открылись в сельских школах Липецкой области в рамках нацпроекта «Образование» в сентябре 2019 года. Сегодня они действуют в 93 школах региона. «Точки роста» дают доступ к современному образованию. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами», – уверен глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря современным цифровым лабораториям, оборудованным в этих центрах, школьники углубленно изучают химию, физику, биологию, получают новейшие знания по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после уроков посещают дополнительные занятия и кружки, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Так, в школе села Красное регулярно проходят соревнования по робототехнике. Например, ученики 5-8 классов разрабатывали программу для прохождения роботом трассы, которая состояла из движения по прямой, плавных и крутых поворотов. Победитель в конкурсе определялся по прохождению всей трассы за самое короткое время. «С началом работы «Точки роста» в школе стало намного интереснее. Появилась возможность собирать и программировать роботов, даже печатать их на 3D-принтере», – рассказал победитель соревнований по робототехнике, восьмиклассник Евгений Диль.

В лицее районного центра Долгоруково состоялся шахматный турнир среди учеников 1-4 классов. Школьники старались показать все свои навыки, приобретенные в рамках внеурочной деятельности в центре «Точка роста». Победителей определили в двух возрастных категориях, всем участникам вручили грамоты и медали. «Турнир очень мотивировал ребят. Будущие чемпионы поставили перед собой новые цели, и мы надеемся на их успешную реализацию. Наш центр «Точка роста» пополнился новым оборудованием. Были приобретены шахматные часы, увеличено количество комплектов шахмат и виниловых шахматных досок», – рассказала директор лицея Елена Барабанова.