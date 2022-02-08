Страшная смерть ребенка, или Что делать с бездомными собаками?

Многие читатели газеты «Красное знамя» слышали про эту страшную трагедию: 22 января в селе Домна Читинской области семилетнюю девочку Риту, шедшую домой из музыкальной школы, насмерть загрызла стая бродячих собак. Мама ребенка после случившегося оказалась в реанимации.

Событие всколыхнуло Интернет, о нем немало написано, выложено видео. Очевидно, трагедия должна заставить серьезно задуматься над решением проблемы бродячих собак, ведь она актуальна не только для Читинской области.

Жители региона, где все это случилось, очень обеспокоены угрозой жизни и здоровью своим детям-школьникам: регистрировались неоднократные случаи нападения собак на людей. Население с. Домна призывает отстреливать бродячих собак, и, судя по видео в Интернете, там уже к этому приступили.

…На могилу ребенка приносят цветы и игрушки. Только игрушки нужны живым детям, а на их могилках они ни к чему…

Глава СК РФ А. Бастрыкин после происшедшего заявил о доработке закона о защите животных в феврале этого года.

А ведь аналогичная проблема актуальна и для Ельца. В «Красном знамени» уже было опубликовано мое письмо о том, что сторожа стройорганизаций, ведущих строительство новых домов в микрорайоне Александровском, развели стаю собак, которые до сих пор продолжают бегать по району. Животные уже кусали прохожих.

А теперь давайте представим, что произойдет после окончания строительства в микрорайоне, где будут убраны вагончики вместе со сторожами. Собак перестанут кормить, и они, голодные и озлобленные, начнут нападать на людей: животные ведь привыкли, что те дают им пищу, и считают эту территорию своей. Судя по всему, собаки и сейчас время от времени нападают на прохожих: сам видел, как некоторые из них хромают. А почему? Да потому что животные бросаются на людей, а те отбиваются подручными средствами как могут.

Убежден: из-за бесконтрольного размножения бродячих собак и из-за халатного отношения к этому населения собаки скоро могут стать серьезнейшей проблемой, как когда-то кролики в Австралии. Все это лишь вопрос времени. Забайкалье уже «выстрелило». Что же теперь, безропотно ждать, когда бездомные псы разорвут кого-нибудь у нас?!

Сергей БАЖЕНОВ,

ул. Городская