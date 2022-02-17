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«СОГЛАСИЕ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ

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С 23 февраля юридическая консультация газеты «Красное знамя» возобновляет свою работу.

Бесплатная юридическая консультация для подписчиков главного городского печатного СМИ в редакции газеты «Красное знамя» (первый этаж) работает каждую среду с 16 до 18 часов.

Посетителям при себе необходимо иметь подписную квитанцию, паспорт и документы по интересующему правовому вопросу (при их наличии). Помощники «КЗ» из института права и экономики ЕГУ имени И. А. Бунина пишут исковые заявления, жалобы и иные правовые документы, консультируют устно.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции посетителям необходимо иметь медицинские маски, закрывающие рот и нос.

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