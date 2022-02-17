Успех елецких «витязей»

Воспитанники елецкого спортклуба «Витязь» стали победителями и призерами всероссийского чемпионата Федерации смешанных боевых искусств, посвященного 85-летию Президентского полка.

Сборная Липецкой области на соревнованиях в Подмосковье была представлена ельчанами из спортклуба «Витязь» и их тренерами, собравшими немало наград всероссийского чемпионата.

Соревнования проходили в Московской области и собрали свыше 260 спортсменов из 14 регионов страны. Сборная Липецкой области (ее представляли в основном ельчане) заняла первое общекомандное место, взяв Кубок и чемпионский пояс этих престижных состязаний.

Наши ребята, как и большинство бойцов, выступали в разделе «учкур», или «казачий бокс». Это один из видов смешанных единоборств, отличающийся разнообразием ударов руками и ногами. Боевое искусство «Учкур» основано на воинских традициях казаков, издревле служивших защитниками Родины. Отрадно, что представители Ельца заняли в Подмосковье 17 (!) призовых мест.

Победителями в своих возрастных группах и весовых категориях стали Артем Демин, Вячеслав Рэдица, Карим Юзбеков, Иван Гергерт, Софья Жарикова, Симон Павлеян, Сергей Шатских, Артем Климов.

Вторые места заняли Вячеслав Рэдица, Кирилл Белоглазов, Полина Сазонова, Анна Поваляева, Александр Дядищев, Захар Баршин, Евгений Родионов и Илья Копейченко. Кроме того, Роман Дорофеев завоевал бронзу чемпионата России.

К соревнованиям ельчан готовили тренеры спортклуба «Витязь» И. П. Семочкин и А. О. Демин, выступавшие еще и в качестве судей. По словам Игоря Петровича Семочкина, его подопечные занимаются учкуром с 2018 года. Именно с тех пор он преподает казачий бокс на тренировках в спортивном клубе. Богатый урожай наград, завоеванных на всероссийском уровне, красноречиво свидетельствует об успешном развитии этого направления боевых искусств в Ельце.

Яна ЗЫЗИНА, Анастасия ПАНТЕЛЕЕВА,

студентки ЕГУ им. И. А. Бунина.