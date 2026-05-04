«Солнечному» исполнилось 70 лет

Роман ДЕМИН



Исполнилось 70 лет со дня сдачи строителями в эксплуатацию (1 мая 1956 года) пионерского лагеря «Солнечный», начавшего работать в тестовом режиме тем же летом.



Для детей железнодорожников



Его построило железнодорожное ведомство для детей своих работников в живописном месте, неподалеку от села Березовка, по соседству с уже действующим в то время пионерлагерем «Белая березка» (открыт 7 июня 1951 года).

Кстати сказать, работать по-настоящему «Солнечный» начал только год спустя, летом 1957 года, а до того тут завершалось озеленение, завозилась мебель и оборудование, необходимый инвентарь.

Новый ведомственный лагерь отличался от «Березки» куда большим комфортом и даже некоторой помпезностью. Здесь соорудили отличный плавательный бассейн под открытым небом. Его бетонную чашу украшали лестницы, спускающиеся в воду с двух сторон, декорированные эдакими имперскими вазонами из железобетона.

На территории «Солнечного» возвели добротные и просторные кирпичные жилые корпуса, спортивные площадки, зеленый театр (потом там крутили кино и устраивали самодеятельные концерты), столовую и даже два фонтана.

Один из самых ранних фотоснимков (1963 год) пионерлагеря «Солнечный». На переднем плане (справа) — главный фонтан, на заднем — столовая, слева — жилые корпуса.



Два разных фонтана



Один из них — главный (советский) — действовал на площадке перед корпусами. Точно такой же есть в Севастополе в детском парке им. Марии Байды. В его верхней части водят хоровод счастливые детишки, отлитые, опять же, из железобетона, причем элементы их одежды были ярко раскрашены, а по периметру довольно внушительной чаши находились несколько выкрашенных серебрянкой железобетонных фигурок (не то рыб, не то дельфинов), из пастей коих вылетали веселые струи воды.

Другой фонтан (куда меньших размеров) располагался на пути из лагеря к бассейну и был отлит из чугуна. Литье очень старинное, искусное, с какими-то ушастыми химерами в верхней чаше. Через их открытые рты вода истекала в небольшой нижний бассейник. Говорили, что это необычное, я бы даже сказал, высокохудожественное гидросооружение когда-то украшало сад некоего помещика, чуть ли не графа.

Мне довелось отдыхать в «Солнечном» в пору детства. Кстати сказать, нас тогда водили на какие-то загадочные «графские развалины», о которых у меня остались очень смутные воспоминания.



И даже работал тут!



Много позже, в 1991 году, мне даже довелось поработать в лагере весь летний сезон кем-то вроде массовика-затейника, отвечавшего за досуг здешних воспитанников.

Коллектив лагеря тогда возглавлял коллега по комсомольской работе, секретарь комитета ВЛКСМ елецкого отделения ЮВЖД Сергей Владимирович Тишуков, а моими соратниками оказались известные люди, например, физрук «Солнечного» — чемпион мира среди юниоров по борьбе самбо, мастер спорта международного класса Евгений Анатольевич Гузеев.

После развала СССР «Солнечный» закрыли, и он долго стоял, ветшая всеми своими корпусами и подсобными постройками. На дне его некогда популярного бассейна вырос лес из берез и осин.

Поначалу железнодорожное ведомство пыталось продать лагерь, но покупателя (вследствие немалой цены и обременений, связанных с тем, что это объект детского отдыха) так и не нашлось.



Новая жизнь старого лагеря



После долгих переговоров (и еще более долгой официальной переписки) руководству Ельца наконец удалось убедить чиновников АО «РЖД» (в этом немалую роль сыграл тогдашний глава города Сергей Алексеевич Панов) безвозмездно передать детский лагерь городу, чтобы использовать его для отдыха мальчишек и девчонок.

Так, с лета 2013 года «Солнечный» вошел в состав загородного детского оздоровительного центра «Белая березка».

После частичных ремонтных и восстановительных работ тут теперь каждое лето отдыхают дети со всей Липецкой области и из других регионов России, проводятся военно-патриотические смены допризывной молодежи. Одним словом, «Солнечный» продолжает жить, и это здорово!

У руководства загородного оздоровительного центра «Белая березка» имеются планы по дальнейшей реконструкции старых корпусов и развитию всей инфраструктуры лагеря. Такая работа здесь уже идет, уверен: коснется она и территории «Солнечного».