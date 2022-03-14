Как я стала студенткой года

В преддверии Международного женского дня мне довелось представлять институт филологии ЕГУ им. И. А. Бунина в финале ежегодного конкурса «Студентка года — 2022». Когда организаторы прислали условия состязания, стало понятно: неделя подготовки к нему станет очень насыщенной, ведь конкурсантке необходимо уметь печь блины, собирать и разбирать механическую мясорубку, пеленать детей и делать многое другое.

Е. Кукузова, Е. Меренкова, Е. Михеева, Ф. Шапошникова, О. Кузьминова, О. Соколова, А. Сидоркова и А. Харькова с наградами.

Кого отобрали

в финал

Отбор на «Студентку года» проходил внутри институтов. Дирекция рассматривала кандидатуры отличников и хорошистов, смотрела их портфолио достижений и выбирала одну лучшую представительницу из десятка достойных девушек.

В финал этого года прошли 8 студенток из всех институтов университета, в том числе и центра СПО. У каждой есть достижения в волонтерской деятельности, науке, спорте, творчестве и будущей профессии.

Фаина Шапошникова (институт психологии и педагогики) учится на соцработника. Она работала вожатой в крупных детских лагерях, проходила практику в банке «Авангард» помощником специалиста в отделе кадров. А еще Фаина — участница педагогических слетов, добровольческих форумов, научных конференций, например, всероссийского конкурса «А у нас в семье традиция».

Екатерина Михеева (институт права и экономики) — будущий бухгалтер, член научного студенческого сообщества, тренер по настольному теннису спортшколы № 1, серебряный призер всероссийской олимпиады по управлению персоналом в номинации «Творческое задание», двукратный победитель областного фестиваля студенческого спорта «Универсиада». Кроме того, Катя разработала дизайн обложек для нескольких учебных пособий ЕГУ им. И. А. Бунина.

Ольга Кузьминова (институт истории и культуры) проходила практику в краеведческом музее, помогала сотрудникам в организации исторических выставок. Участвовала в раскопках в с. Троицком Измалковского района. В разгар пандемии COVID-19 смогла перевести многие университетские мероприятия в электронный формат, освещала их в соцсетях.

Ангелина Харькова (институт физической культуры, спорта и безо­пасности жизнедеятельности) — кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо. Стала лучшей в университетском конкурсе «Спортсменка года», победила в открытом турнире по пауэрлифтингу «Живая сталь». У нее «золотой» значок ГТО. Помимо спортивных достижений, успевает участвовать во всероссийских научных конференциях и выступать с докладами о пользе здорового образа жизни.

Евгения Меренкова (институт математики, естествознания и техники) преподает химию в сельской школе совхоза «Елецкий». Летом работала воспитателем в детском лагере «Белая березка». Она неоднократный победитель и призер чемпионатов ЦФО по самбо и дзюдо, а также армрестлингу.

Оксана Соколова (агропромышленный институт) — координатор движения «Волонтеры Победы», участница регионального фестиваля «Студенческое лето», всероссийских творческих состязаний «Таврида. АРТ» и «Территория смыслов». Неоднократно становилась призером всероссийских конкурсов и конференций с международным участием.

Анастасия Сидоркова (центр СПО) мечтает стать учителем начальных классов. Входит в состав студенческого совета и ежегодно помогает в организации университетского дня открытых дверей, «Студенческой весны». Она победитель всероссийских предметных олимпиад.

Восьмой участник конкурса — я, Елизавета Кукузова (институт филологии). Уже год работаю в городской газете «Красное знамя» корреспондентом отдела медицины, культуры и образования. За это время успела стать лауреатом премии М. Быковой, учрежденной администрацией Елецкого района, и победителем региональной журналистской премии «Дебют года». Прошла курсы по телеоператорскому мастерству, медиаподготовке в профессиональной сфере и английскому языку.

Корреспондент газеты «Красное знамя» Елизавета Кукузова — «Студентка года — 2022».

Мария, Людмила и Елизавета Кукузовы на съемках мини-фильма для конкурса «Студентка года — 2022».



Пекли блины, снимали

мини-фильмы, завязывали галстуки

Первым конкурсным заданием оказалось приготовление блинов. Вообще я люблю готовить. Особенно различные салаты под фирменными соусами, супы по рецептам шеф-повара Константина Ивлева, пеку домашний хлеб. Все получается вкусно, за исключением блинов. У меня они почему-то выходят толстыми.

За 2 дня пришлось изучить много рецептов, хитростей приготовления ажурных блинчиков на молоке. Оказывается, чтобы они были тонкими, нужно делать максимально жидкое тесто. Для румяности добавляют 3 — 4 столовые ложки сахара, но если с ним переборщить, блины подгорят. Благодаря этим нехитрым советам отлично справилась с конкурсным заданием.

Свое блюдо назвала «Сытый кот», потому что у меня есть 3 замечательных рыжих кота, а однажды я оставила свежеиспеченные блинчики на кухне буквально на 5 минут. Когда вернулась, увидела своих довольных котиков и пустую тарелку. В общем, получила высокую оценку от пушистых друзей.

Следующее испытание — сборка и разборка механической мясорубки. Здесь получилась интересная история. По условиям конкурса сначала мы должны были собирать и разбирать автомат Калашникова. Попыталась вспомнить из школьного курса, как он устроен, и поняла, что забыла. А тренироваться надо.

Очень подивила знакомых, работающих в школах учителями ОБЖ, своими вопросами: нет ли у них автомата, чтобы потренироваться. Некоторые думали, что я так странно шучу. В общем, автомат я не нашла и сильно волновалась оттого, что плохо готова к испытанию.

Написала о своих проблемах организаторам, и на мое счастье автомат заменили на мясорубку. А с ней я справилась хорошо.

Далее на время и качество пеленали куклу, завязывали галстук. Все сделали это неплохо. Однако нам поставили еще одну непростую задачу — снять мини-фильм о семейных ценностях.

Для этого в выходные мы с мамой и сестрой поехали в уютную кофейню и Петровский парк. Сняли красивые видео, а озвучила их я дома. В целом сюжет моего фильма заключался в обращении к погибшему отцу и рассказе о том, что мы поддерживаем его традиции: проводим время на свежем воздухе, сажаем деревья и варим уху, как когда-то делали это вместе.



Получили награды

Настал день финала. Дефиле отрепетировано, речь на представление блинов готова, студентки в нарядных платьях и туфлях на каблуках подготовились к выходу на сцену. Это было волнительно, потому что на наше выступление пришли посмотреть представители всех институтов.

Отбросить страхи помогло то, что поддержать меня пришли мой молодой человек и лучшая подруга. Когда вышла из-за кулис, сразу увидела их, на душе стало спокойно. Зрителям показали на большом экране, как мы с девочками справлялись с испытаниями и наши мини-фильмы.

На церемонии награждения присутствовали исполняющий обязанности ректора ЕГУ им. И. А. Бунина С. В. Щербатых, проректоры по учебно-воспитательной работе И. М. Курносова, и по стратегическому развитию и внутреннему контролю вуза Е. Н. Герасимова.

Лучшей в студенческой и проф­союзной деятельности признали Оксану Соколову, лидером института СПО стала Анастасия Сидоркова, в добровольчестве отличилась Фаина Шапошникова.

В студенческой мобильности победила Екатерина Михеева, в просветительской и патриотической работе — Ольга Кузьминова, в спорте — Евгения Меренкова, в организации и пропаганде ЗОЖ — Ангелина Харькова, а победу в профессиональной деятельности присудили мне.

Очень приятно, что С. В. Щербатых вручил мне сертификат «Студентка года — 2022» и благодарственное письмо маме, месячный абонемент в спорткомплекс «Локомотив» в бассейн и тренажерный зал, флеш-накопитель и цветы. Также подарили пакет конфет за победу в спецноминации «Сама элегантность» за дефиле, умение уверенно и красиво держаться на сцене.