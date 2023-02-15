«Квартирник» проходит интересно и весело

Ульяна БОРУЦКАЯ, ученица 11-го класса школы № 12

Каждый месяц в школе № 12 проводится «Квартирник», который устраивает заместитель директора Жанна Александровна Лукашевич.

Это мероприятие — чудесная возможность для детей всех возрастов, начиная с 1-го и заканчивая 11-м классом, раскрыть свои таланты и найти новых друзей. Учащиеся готовят танцевальные номера, учат стихи и песни, играют на различных музыкальных инструментах, рисуют друг друга и устраивают конкурсы с призами.

Атмосфера на мероприятии всегда уютная и дружественная. А главное — дети окружены заботой и пониманием со стороны сверстников и учителей. Ребята знают, что в этом месте они могут обсудить все темы, их выслушают и поймут.

«Квартирник» сближает учеников и помогает им развиваться.