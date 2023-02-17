«ДВИЖУЩИЕСЯ» ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В предстоящую субботу, 18 февраля, сотрудники транспортной полиции отметят 104-ю годовщину со дня образования в зарождающемся советском государстве подразделений железнодорожной милиции и ж/д охраны.

Накануне профессионального праздника журналист «Красного знамени» пообщался с врио начальника Елецкого ЛО МВД России на транспорте подполковником полиции Олегом Николаевичем Петрухиным, чтобы узнать, каково это — раскрывать преступления на такой громадной территории, обслуживаемой линотделом (3 региона, длина подконтрольного участка ж/д дороги свыше 500 км).

— Специфика нашей работы заключается в том, что большинство преступлений совершается в пути следования грузопассажирских составов. Криминальная география может быть широчайшей — потерпевший, допустим, сел в поезд в Мурманске и ехал в Адлер, а вор зашел в пассажирский состав где-нибудь в Твери. При расследовании дела нужно всех фигурантов разыскать-собрать, провести другие следственные мероприятия — все это предполагает множество выездов в командировки. Как, допустим, и с кражами из полувагонов — требуется проехать по всем станциям следования состава, допросить массу людей, — отмечает О. Н. Петрухин.

В целом за прошедший год криминогенная обстановка на объектах оперативного обслуживания характеризуется снижением зарегистрированных преступлений, что дает положительную динамику состоянию преступности в целом. Всего сотрудниками Елецкого ЛО МВД на транспорте за 12 месяцев 2022 года выявлено и пресечено более трех тысяч правонарушений. Были приняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение правопорядка и противодействие преступности; проводились мероприятия по повышению результативности профилактической, оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной деятельности, по обеспечению антитеррористической защищенности обслуживаемых объектов.

На постоянной основе проводятся профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений среди подростков, а также на снижение непроизводственного травматизма на железных дорогах. В 2022 году случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта допущено не было.

Наряду с повседневной работой не осталась в стороне и общественная жизнь, которая в результате совместной, плодотворной работы с представителями общественного совета достигает положительные результаты.