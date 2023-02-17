Два поколения офицеров

Глядя на фотоснимок, где в окружении трех очаровательных девчушек, стоят три офицера – подполковник милиции, майор полиции и капитан юстиции – невольно задумываешься о том, как все же к лицу преемственность правоохранительной системе.В семье Панковых пока два поколения сотрудников органов внутренних дел на транспорте, но, возможно, одна из подрастающих девочек, продолжит славную профессиональную традицию.

Профессиональный выбор Алексея Панкова,решившего после школы поступать в Орловский юридический институт МВД России, родителей нисколько не удивил. Большую часть жизни правоохранительным органам посвятил отец мальчика – Виктор Васильевич.Панков-старший сначала служил в Елецком РОВД, а затем в Елецком линейном отделе, откуда в 1997 году его – начальника милиции общественной безопасности подполковника милиции – с почетом проводили назаслуженный отдых.

Алексей задуманное претворил в жизнь, в 2004 году поступил в ведомственный вуз, и зародилась милицейская династия Панковых. Кто же мог предположить, что десятилетие спустя и свою будущую супругу Алексей встретит, правда уже в полицейских рядах.

Окончив юридический институт, лейтенант милиции Алексей Панков поступил на службу в Елецкий линейный отдел внутренних дел на должность инспектора охраны общественного порядка. Благодаря усердию, настойчивости в достижении целей и требовательности, прежде всего, к самому себе, он довольно быстро стал частью большого коллектива, в котором служил и завоевал уважение его отец – Виктор Панков.

Профессиональная карьера складывалась у Алексея успешно, работа хоть и отнимала много времени, но приносила удовольствие. А в сложных ситуациях он всегда мог получить мудрый совет Панкова-старшего.

В 2014 году, только получив диплом юриста Воронежского института МВД России, на службув следствие линейного подразделенияпоступила Татьяна. Молодая, яркая, веселая и амбициозная девушка не могла не обратить внимание холостой мужской части коллектива, но сердце лейтенанта юстиции завоевал Алексей Панков. За годы службы он успел зарекомендовать себя не только как профессионал своего дела, но и честного, порядочного человека.

Коллеги поддержали зарождавшуюся ячейку общества, хоть иногда и подтрунивали над молодыми людьми, мол, оба при погонах, когда видеться будете. «На службе», — отшучивались Татьяна и Алексей.

Случилась свадьба, а в профессиональной династии Панковых, а затем и в молодой семье, — прибавление.

Сегодня заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Елецкого ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Панков и следователь следственного отдела линподразделения капитан юстиции Татьяна Панкова растят трех прекрасных дочек – Варвару, Стефанию и Агату.

Все свободное время, а его, к сожалению, у сотрудников органов внутренних дел не так уж и много, супруги проводят в кругу семьи. В зависимости от времени года, в редкие выходные они вместе с девочками катаются на тюбингах с горки или совершают велосипедные прогулки, ненастные вечера коротают за настольными играми.

К слову, у дочек тоже насыщенное расписание. Например, старшая Варвара профессионально занимается танцами, увлекается музыкой и поет в хоре, принимает участие в различных творческих конкурсах. Младшим девочкам еще предстоит определиться с увлечениями и занятиями, их работа – посещать дошкольное учреждение, давая возможность родителям выполнять свой служебный долг.

У Панковых главной традицией считается честное и преданное служение Родине и Закону, но любимой – собраться за праздничным столом в большом и теплом кругу близких людей и, на чуть-чуть отложив служебные хлопоты, погрузиться в мир семейной идиллии.

Материал подготовила Ольга Тарасова,

фото Анны Мясоедовой и из архива семьи Панковых.