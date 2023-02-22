Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с первым заместителем Александром Рябченко провел рабочую встречу с председателем общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (РКК) Павлом Савчуком и представителями Липецкого регионального отделения РКК.

Павел Савчук напомнил, что Липецкое отделение РКК работает в области с 1954 года. В прошлом году оно получило 8 млн рублей от Центрального аппарата Российского Красного Креста на поддержку переселенцев из Донбасса, обеспечение работы пунктов временного размещения, адресной помощи наиболее нуждающимся людям. Всего в прошлом году 2300 человек получили гуманитарную помощь от РКК. В прошлом году при поддержке жителей области удалось собрать 107 тонн гуманитарной помощи.

«Большинство обратившихся нуждались в гуманитарной помощи. Мы выдали людям около двух тысяч ваучеров в магазины и аптеки, 30 человек получили медицинские полисы, 78 жителей сделали прививки от коронавирусной инфекции. Будем продолжать эту работу. В этом году нуждающиеся могут получить от 5 до 15 тысяч рублей», – отметил Павел Савчук.

Добровольцы оказывают всестороннюю помощь разным категориям людей. Например, совместно со специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями сотрудники РКК проводят акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекции, ведут Школу пациента и группы взаимной поддержки для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Гуманитарная организация также проводит уроки по оказанию первой помощи для школьников и студентов. В этом году планируют обучить около 10 тысяч человек. Для этого добровольцам нужно просторное помещение. Губернатор сообщил, что правительство Липецкой области окажет содействие в этом и других вопросах.

«Добровольчество, особенно сейчас, очень важно. Все, что делают волонтеры «Красного креста», для нас очень ценно. Мы поддержим организацию во всех начинаниях», – сказал Игорь Артамонов.