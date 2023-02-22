Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами

Развитие сотрудничества Липецкой области с Республикой Уганда обсуждалось накануне в центре «Мой бизнес». Здесь в рамках официального визита в регион побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в Российской Федерации Мозес Кизиге Каваалууко.

«Липецкая область уже давно сотрудничает с такими странами Африки как Кения, Маврикий, Марокко, Эфиопия. Уверен, что эта встреча станет основой для длительного взаимовыгодного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Уганда», – отметил в приветственной речи директор центра «Мой бизнес», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов. На деловой встрече присутствовали представители экспортно-ориентированных предприятий региона, в сферу деятельности которых входят производство пластмассовых плит, кровельных и самоклеящихся материалов, научные исследования и разработки в области биотехнологии, производство медицинских инструментов и оборудования. Компании презентовали свою продукцию и выразили готовность наладить торгово-экономические связи.

«Большое внимание мы уделяем малому и среднему предпринимательству, это самые гибкие предприятия, которые могут быстро подстраиваться под тот или иной рынок страны. У нас работает федеральная программа поддержки экспорта, и есть все необходимые инструменты и механизмы для вывода предприятий на внешние рынки. Хотелось бы получить больше информации о рынке Уганды и Восточной Африки для более продуктивного взаимодействия наших стран», – отметил руководитель Центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов.

Как сообщили в Центре «Мой бизнес», в структуре экспорта России в Уганду основная доля поставок приходится на пшеницу, минеральные удобрения, битумные смеси и запчасти к авиатехнике. В структуре импорта преобладают поставки орехов кешью, чая, кофе, пряностей и табака. Представители Липецкой области и Республики Уганда обсудили форматы дальнейшего сотрудничества. Достигнуты предварительные договоренности об ответном визите в Республику Уганда. Представители бизнес-сообщества Липецкой области готовы к расширению деловых контактов, а также к объединению усилий по организации конструктивного диалога предпринимательских кругов, заинтересованных в поступательном развитии и повышении эффективности сотрудничества. Уганда может стать для региональных компаний отправной точкой выхода на интегрированный рынок Восточной и Центральной Африки.

«Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами и заинтересованы в развитии деловых отношений и расширении рынков сбыта. Во взаимодействии с Республикой Уганда есть неплохие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.