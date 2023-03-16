Прикоснулись к истории

Артем МИХАЙЛЮКОВ,

2 класс «Б» гимназии № 11

Во дворе музея народных ремесел и промыслов есть очень интересное место — Ратный двор, где можно подержать в руках мечи разных эпох и узнать об оружии и экипировке воинов с IX по XVII века.

Здесь на экскурсии побывал наш класс. Все оказалось очень познавательным! А потом мы зашли в музей народных ремесел и промыслов. Нам предоставили возможность «приручить» коклюшки, посмотреть как работает ткацкий станок, ознакомиться с искусством бисероплетения. Оказалось, все не так просто, как кажется на первый взгляд. С ходу освоить мастерство не получится, но если приложить усердие, терпение и желание, то можно.

Мы узнали и о елецкой рояльной гармони, валенках, кружевах, резьбе по дереву, плетении из лозы и лыка, вышивке лентами, алмазной мозаике, кузнечном и гончарном деле.

В музыкальной гостиной смогли услышать игру на гармонях и баяне в исполнении трио гармонистов. А фольклорный коллектив познакомил нас с гуслями и варганом. Его руководитель Тамара Иванова рассказала об этих инструментах. А еще мы участвовали в викторине, причем самые активные получили сувениры на память.

Мы благодарны всем сотрудникам музея за приветливость и доброжелательность.