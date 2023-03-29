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Праздник!

Так мы шутили

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Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Говорят, что празднование 1 апреля шутками и всякого рода розыгрышами пришло к нам аж из Средневековья: якобы какой-то европейский правитель своей волей перенес начало нового года с 1 апреля на 1 января.


Пошло-поехало

Не все граждане приняли нововведение и упорно продолжали устраивать карнавалы и отсчет очередного года с 1 апреля, что стало поводом другой части населения обзывать «старорежимных» собратьев дураками и всячески над ними прикалываться. В России первоапрельские розыгрыши появились с легкой руки Петра Первого — он подсмотрел этот праздник, будучи в европейских странах. Ну и пошло-поехало.
Мы, журналисты «Красного знамени», тоже внесли этот день в список отмечаемых дат и чего только не придумывали, стараясь удивить нашего читателя.


Черный кот

Еще в 80-е годы проводили первоапрельскую викторину. Придумали вопросы и попросили читателей звонить в указанное время: кто первым правильно ответит, тому и подарок. Телефоны трещали без умолку, победитель определился очень быстро. По задумке мы собирались вручить ему (или ей) бутылку шампанского. Но тут кто-то из сотрудников нашел на первом этаже редакции приблудившегося черного котенка. Очаровательный малыш оказался вполне здоровым и игривым, и решили преподнести его в подарок вместе с шампанским – ну первое апреля все-таки же!
Победитель (им оказался молодой человек) был просто обескуражен пушистым призом, но котика с привязанным красивым бантиком на шее все-таки забрал. А спустя время мне позвонил его дед, известный в далекие советские времена в городе журналист, и без обиняков высказал претензию: мол, чего вы там удумали, денег что ль на хороший приз не нашли?!
Судьба животного, кстати сказать, сложилась вполне счастливо.


Кругом вода

Уже в перестроечные времена мы на планерке решили: в номер на 1 апреля каждый сотрудник придумает и напишет информацию о каких-то событиях и фактах, якобы происходящих в городе. Идеи сообщений зависели только от фантазий журналистов. При этом мы предупредили читателей, что не все материалы этого выпуска отражают реальную действительность и предлагали самостоятельно определить, где правда, а где выдумка.
И вот наш сотрудник Михаил Фролов (увы, слишком рано ушедший из жизни) написал информацию о том, что на территории элементного завода (ныне АО «Энергия») нашли запасы минеральной воды и теперь Елец станет европейской столицей лечебных вод не хуже Баден-Бадена, мол, у нас под ногами плещется целое озеро елецкой «минералки».
Центральные газеты СССР тут же растиражировали «сенсацию» на всю страну. Получилось, елецкие журналисты розыграли не только горожан, но и своих столичных коллег!
Шутку можно было б считать удавшейся, если бы спустя некоторое время на заводе и в самом деле не открыли скважину и не начали выпускать свою минеральную воду! Конечно, паломничества туристов в город по этому поводу не произошло, но вода стала популярной и на равных соперничает с другими аналогами, выпускаемыми в регионе. Миша тогда только посмеивался, а мы вот теперь думаем: может, он уже в то время знал о геологических изысканиях заводчан и потому стал автором сенсации?! Ведь все другие придуманные информации сотрудников, увы, так и не сбылись…

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