Елецкий спорт: перспективы развития

Начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области М. В. Маринин и его первый зам. Н. Г. Колесникова во время рабочей поездки в Елец осмотрели городские объекты спортивной инфраструктуры и посетили местные спортшколы.

Делегация встретилась с главой города Е. В. Боровских, начальником муниципального управления по физической культуре, спорту и молодежной политике В. А. Хабибулиным.

Первым пунктом объезда стал строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь по проекту предусмотрен зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, а также помещения, оборудованные для спортсменов-гиревиков, тяжелоатлетов и единоборцев. Завершение строительства ФОКа запланировано на конец текущего года.

В рамках рабочей поездки делегация посетила один из старейших спортивных объектов региона — стадион «Труд». Он построен в 1930 году и до 50-х годов назывался «Динамо». Последний раз реконструкция стадиона проходила с 1996 по 1998 годы. В ближайших планах у администрации города — провести его масштабное обновление: здесь намерены заменить натуральный газон на искусственный (с подогревом), обновить покрытие на беговых дорожках и увеличить их количество, установить новое электронное табло и сделать многое другое.

Гости из Липецка осмотрели первую в области «умную» спортивную площадку, строящуюся в микрорайоне Александровском рядом со школой № 12 им. Героя России В. А. Дорохина. Ее возведение началось в октябре прошлого года благодаря реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», который развивается в нашей стране в рамках нацпроекта «Демография». На площадке будет поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, секторы для игровых видов спорта, трибуна на 100 человек, а также профессиональные тренажеры с QR-кодом и доступом к Интернету. Открыть ее собираются также в 2023 году.