Технологии в помощь воспитателям XXI века

Мария МЕРЕНКОВА

В финальном этапе муниципального конкурса «Воспитатель года — 2023» победила педагог детского сада № 15 Татьяна Ивановна Людаева.

Победительница муниципального конкурса «Воспитатель года — 2023» Т. И. Людаева.

Всего в состязании участвовали девять человек. По итогам первого и второго туров пять воспитателей, набравших наибольшее количество баллов, вышли в финал, где им предстояло продемонстрировать свой профессионализм и творческие способности во время мастер-классов.

Воспитатель детского сада №15 Татьяна Ивановна Людаева рассказала коллегам о новых технологиях и их использовании в работе с детьми. Она считает, что каждый ребенок — исследователь. Детское любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать помогают лучше узнавать окружающий мир. А чтобы не подавить в малыше искреннюю любознательность, надо каждый день делать открытия и давать юным ельчанам шанс самостоятельно до всего додумываться.

В помощь себе Т. И. Людаева выбрала забавного робота в виде пчелки, с которым детям интересно играть, к тому же они управляются с ним быстрее и лучше, чем взрослые. Машине задается определенный алгоритм работы, и выбирается тема исследования. А дальше Татьяна Ивановна представляет ребятам различные материалы для эксперимента. Например, исследовав поваренную соль, ребята смогли узнать о понятии плотности жидкостей. Дети разбавляли кристаллы в воде, затем опускали в прозрачные колбы легкие предметы, которые всплывали в емкости с солью, а в стакане без нее тонули. Малыши изучают предмет под наблюдением воспитателя, а затем сами отвечают на вопросы об агрегатном состоянии, вкусе, цвете, запахе и других особенностях изученного объекта. Благодаря таким исследованиям дети делают свои первые маленькие открытия, развивают логическое мышление и творческие способности. И все это с большим интересом и воодушевлением.

Ирина Леонидовна Титова (д/с № 16) рассказала и показала, как проводит уроки кружевоплетения. Дети выполняют несложные узоры и развивают мелкую моторику рук, попутно узнавая об истории старинного елецкого народного промысла.

Ирине Леонидовне коклюшки достались в наследство от бабушки. Педагог помнит, как на лавочке перед домом женщины плели кружева, вязали спицами и вышивали.

К традиционным народным промыслам обратилась и представитель детского сада № 14 Валентина Ана­тольевна Хомченко. Вместе со своими воспитанниками она посещает елецкую валяльную фабрику. Там дети узнают много нового о родном крае и о том, как делают исконно русскую обувь. С натуральной шерстью приятно работать, она теплая, мягкая, разноцветная. Полученные знания ребята воплощают в жизнь, создавая миниатюрные валенки, объемные рисунки на войлоке, шерстяные игрушки.

Ольга Вячеславовна Маслова (д/с № 3) в своей практике применяет конструктор «Лего». Большие цветные блоки привлекают дошколят, поэтому Ольга Вячеславовна решила добавить в игру познавательные элементы.

Дети складывают цифры, строят различные фигуры. А еще воспитатель придумала собирать из лего — «дерево-слово», где каждый новый листочек становится придуманным малышами словом на заданную тему. Так в игровой форме познаются цифры, расширяется словарный запас.

Воспитатели детского сада учат детей не только правилам поведения, азбуке и рисованию, их занятия помогают выбору профессии в будущем. Например, Полина Владимировна Миронова (д/с № 10) рассказывает воспитанникам о разных специальностях с помощью сюжетно-ролевых игр.

Именно в стенах дошкольного учреждения начинается формирование базовых знаний о многообразии профессий и широком выборе видов деятельности человека. П. В. Миронова приглашает на свои занятия представителей разных специальностей: пожарных, врачей, профессиональных спортсменов. Они рассказывают о своей работе, а у детей расширяется кругозор, выявляются способности, увлечения и интересы.

По итогам всех конкурсных испытаний педагог первой квалификационной категории с шестилетним стажем Татьяна Ивановна Людаева из детского сада № 15 стала абсолютным победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года — 2023». Победительница прошлого года, педагог детского сада № 34 Алена Андреевна Кустова, вручила коллеге переходящий приз — жемчужину в раковине. Он символизирует ребенка и педагога, раскрывающего скрытые таланты малыша, помогающего в его становлении и закладывающего фундамент знаний. Теперь Т. И. Людаева представит Елец на региональном этапе всероссийского конкурса педагогов.