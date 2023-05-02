Отчет за прошлый год

На 6 сессии горсовета депутатов, прошедшей в ГДК железнодорожников Глава города Е. В. Боровских отчитался о своей работе и деятельности муниципалитета за 2022 год.

Полный текст доклада Евгения Вячеславовича традиционно публикуется на официальном сайте администрации городского округа г. Елец elets-adm.ru и на сайте газеты «Красное знамя» kznam.ru (раздел для официальных документов.

В этом обзоре — наиболее интересные и важные, на наш взгляд, выдержки из отчета о том, как и чем жил Елец в минувшем году.

Глава городского округа г. Елец Е. В. Боровских.

Экономика: промышленность, инновации

и инвестиции

За 2022 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, оказанных крупными и средних предприятиями Ельца, составил свыше 37 млрд руб. с темпом роста к соответствующему периоду прошлого года 133,2%.

88,6% всего объема отгрузки обеспечили промышленные елецкие предприятия (32839,5 млн руб.), темп роста —143,2%.

Наибольший прирост по объему отгрузки отметился в АО «Энергия» (на 1436,5 млн руб.), в ООО «Елецкий мясокомбинат» (на 1124,1 млн руб.) и в АО «Елецгидроагрегат» (на 544,2 млн руб.). Три городских предприятия сработали со снижением этого объема: ООО «Агроснабсахар» (на 309,2 млн руб.), ОАО «Елецкий гормолзавод» (на 9,5 млн руб.) и ОГУП «Елецводоканал» (на 4,5 млн руб.).

За 2022 год объем отгруженных инновационных товаров составил 2371,5 млн руб., что в 4,3 раза больше уровня прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал по Ельцу — 9956,93 млн руб., что на 4,72% меньше уровня прошлого года. При этом более 86,5% этих общих вложений — частный капитал (8608,59 млн руб.).

Самый крупный инвестор-2022 — ООО «Черкизово масла», завершившее инвестиционный проект «Строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур мощностью 2 тыс. тонн в сутки»: 21,9% от годичного городского объема вложений (2179,51 млн руб.).

В августе 2022 года группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию маслоэкстракционный завод «Черкизово-Масла» — крупнейшее в России предприятие по переработке сои. Завод производит соевое масло, шрот, оболочку, а также лецитин. Новый комплекс завода соответствует международным стандартам для предприятий пищевой и кормовой промышленности и включает в себя лучшие технологические достижения в маслоэкстракционной отрасли.

Кроме того, действующими крупными и средними предприятиями реализуются инвестиционные проекты по модернизации производства, оборудования. Этот процесс идет в ООО «Агроснабсахар» (в строительство складов для хранения готовой продукции, газовой жомосушки, пункта очистки зерна вложено более 1003 млн руб.), в АО «Энергия» (свыше 200 млн руб.), ООО «Дж. Т. И Елец» (более 238 млн руб.), АО «Ольшанский карьер» (почти 100 млн руб.).



Малый и средний бизнес

В Ельце на начало текущего года зарегистрированы и действуют 2650 субъектов сферы малого и среднего бизнеса (9 средних и 586 малых предприятий, 2055 индивидуальных предпринимателей) — 27,2 на 1 тыс. жителей.

За 2022 год елецким бизнесменам предоставили 46 займов Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства на сумму 69,4 млн руб. (15 в сфере грузоперевозок, 11 — торговли, 3 — производства, по столько же — занимающимся сельским хозяйством и общепитом, 4 — самозанятым, 2 — парикмахерским, по одному — бизнесменам, оказывающим гостиничные, фитнес- и медицинские услуги, занимающимся строительством и добычей полезных ископаемых (оказывается, щебень, промышляемый «Ольшанским карьером», с лета прошлого года официально считается таковым природным минеральным образованием — авт.).

ИП А. В. Меренковой управлением экономического развития Липецкой области предоставлен грант «Туризм» в размере 5048,9 тыс. руб. на реализацию проекта «Туристско-развлекательный центр «Есенин».



Жилье

В 2022 году введено в эксплуатацию 20586 кв. м. жилья, (100% от плана), в основном это ИЖС (частные дома) — 12861 кв. м, на долю квартир в МКД приходится 7725 кв. м.

В докладе главы города отмечалось, что количество уведомлений о планируемом строительстве и о его окончании в прошлом году по сравнению с 2021 годом снизилось, поскольку по закону регистрировать дом теперь можно и без оповещения муниципальной власти. Однако проконсультировать по поводу того, как это сделать по закону (с учетом соблюдения градостроительных норм и правил землепользования и застройки), администрация обязана, и такая работа была проделана в полном объеме.



Благоустройство

В прошлом году активно потрудились в плане реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец». Объем выполненных работ исчисляется 268638,5 тыс. руб. (почти 107 млн — федеральный транш, 89751,9 тыс. руб. выделил облбюджет, 71232,2 тыс. руб. — средства городской казны и еще 752,7 тыс. руб. — внебюжденьные вложения, поступившие от заинтересованных ельчан на благоустройство дворовых территорий и ТОС (кстати сказать, этих денег было в 2,2 раза больше по сравнению с 2021 годом и в 6,6 раза — чем в 2020-м).

К благоустройству дворовых территорий в 2022 году в Ельце подключились 19 многоквартирных домов. Обрели свое новое, зримо похорошевшее лицо 12 общественных территорий: сквер им. А. С. Пушкина, лыжероллерная трасса, спортивная и входная зоны на территории лыжной базы, скверы им. И. А. Бунина и М. С. Соломенцева, 850-летия Ельца (на Красной площади), им. А. Гайтеровой и А. А. Вермишева, на ул. Черокманова, афганцев, на ул. Я. Фабрициуса, участок, прилегающий к кинотеатру «Луч». Часть этих объектов продолжат благоустраивать, в прошлом году стартовали только начальные этапы данной работы.

В 2021 — 2022 годах на территории Ельца созданы и действуют 8 ТОСов: «Мирный», «Питомник», «Степной», «Коммунаров, 66», «Коммунаров, 127-г», «Вермишева, 21», «Юность» и «Пушкарская, 1-а». Там дворовые территории благоустраивались комплексно: ремонтировались проезды, пешеходные дорожки, устанавливались малые архитектурные формы (скамейки, урны), оборудовались автомобильные парковки, детские и спортивные площадки с резиновым и песчаным покрытием.

На исполнение этой комплексной программы (основного мероприятия) «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением» выделялось 12545,3 тыс. руб.



Пассажирский транспорт:

3 сценария развития

В нашем городе перевозкой пассажиров транспортом общего пользования занимаются ЕМУП «Автоколонна № 1499», ООО «Автолига» и ИП Ю. Н. Агеев. 23 автобусами владеют частники, 28 единиц техники у автоколонны.

Для улучшения транспортного обслуживания горожан и гостей Ельца разработана специальная комплексная схема, рассчитанная до 2032 года. Ею предусмотрено 3 сценария развития оптимизации маршрутной сети: реалистичный, оптимальный и инновационный (они так и называются). Каждый — поэтапное продолжение данного процесса улучшения с общим периодом 2023 — 2032 гг.

Предполагается, что сценарии будут воплощаться в жизнь друг за другом в порядке очередности: реалистичный — 2023 — 2024 гг., оптимальный — 2025 — 2026 гг. и инновационный, соответственно, с 2027 года до финальной стадии.

Первый сценарий предусматривает сохранение беспересадочной маршрутной сети. Она рассчитана на то, что более 80% населения может добраться до места назначения при использовании общественного транспорта без пересадок. Основные изменения в рамках сценария № 1:

корректировка расписания и количества отправлений;

отмена нерентабельных маршрутов;

корректировка трассировок маршрутов на участках с низким пассажиропотоком.

Сценарий № 2 сохраняет опорную сеть из магистральных маршрутов, предусматривает обустройство пересадочных узлов и организацию подвозящих маршрутов.

Тут нужно разъяснить специализированную терминологию: магистральные маршруты соединяют густонаселенные районы города с центром и между собой, а подвозя­щие — удаленные районы города с остановками магистральных маршрутов.

По второму сценарию магистральные маршруты предусмотрены с минимальным интервалом движения в пиковый период (не более 15 минут). Предполагается, что за счет организации подвозящих маршрутов минимизируется количество маршрутов со сбоем в расписании.

Примечательная деталь: в рамках реализации сценария № 2 пересадка в течение 60 минут бесплатная. Есть убеждение, что данная маршрутная сеть позволит повысить транспортную подвижность населения за счет предсказуемости работы общественного транспорта, а также за счет увеличения количества отправлений автобусов и соблюдения ими расписания.

Разница между вторым и третьим сценариями — в количестве магистральных и подвозящих маршрутов (последних планируется сделать больше). Ожидается, что такой подход позволит улучшить качество транспортного обслуживания за счет большей вариативности маршрутов.



Ремонт дорог

и не только

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на городских улицах выполнены работы по капремонту и ремонту дорожного покрытия общей площадью 121065,40 кв. м.

На дотационные средства отремонтировано 33133,55 кв. м автотрасс и 8527,81 кв. м тротуаров, за счет местного бюджета обновлялось дорожное покрытие на ул. Калинина и Тургенева (3150 кв. м).

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капремонт автодороги на ул. Костенко с благоустройством прилегающей территории. В 2022 году отремонтированы 3 светофора, 22 таких объекта и почти 3 тысячи дорожных знаков находятся на содержании муниципалитета.

В разных районах города в целях снижения аварийности в 2022 году установили 257 знаков и 54,75 кв. м «лежачих полицейских» (искусственных дорожных неровностей), что обошлось почти в 3 млн руб. Также в рамках работы по обеспечению БДД ремонтировались и устанавливались пешеходные ограждения, на ул. Радиотехнической и Я. Фабрициуса установили светодиодные светофоры.

Как отмечено в докладе, в результате этих работ доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, по сравнению с 2021 годом снизилась на 1,2%.



Демография

и здоровье

Число родившихся за 2022 год ельчан снизилось по сравнению с 2021 годом на 18,9% (на 135 человек). Впрочем, и умерло в городе тоже поменьше (на 436 человек).

В структуре первичной заболеваемости (это когда недуг у человека выявляется впервые в жизни и регистрируется в течение отчетного года) у всех возрастных категорий горожан на первом месте болезни органов дыхания. Кстати сказать, ковид всего на третьем. Показатель первичной заболеваемости раком в Ельце выше, чем в 2021-м, к сожалению, год от года он только растет. Как и по наркологическим расстройствам — в нашем городе в 2022 году впервые их диагностировали у 135 человек, это на 55,4% больше, чем в 2020-м. В сравнении с аналогичным периодом времени в 3 раза (!) чаще ельчан посещала «белочка» (алкогольный психоз).

Наиболее эпидемиологически значимые инфекционные заболевания, имевшие высокий уровень распространения (более 200 на 100 тыс. населения) в 2022 году, — ОРВИ, ковид, внебольничные пневмонии. В этом перечне особое место занимает динамика обращаемости за медпомощью по поводу укусов животными (267,02 случаев на 100 тыс. населения), клещами (407,3). С учетом вышеперечисленных недугов их доля в структуре общей заболеваемости — 97,8%.

От ОРВИ и гриппа в 2022 году в Ельце не умирали, а своевременно вакцинировавшиеся от этой заразы не болели ею вовсе. За год на территории города зарегистрировано 8672 случая новой коронавирусной инфекции (НКВИ), в позапрошлом году их было 5181. В основном болели взрослые (86,9%). В прошлом году от НКВИ умерло 105 человек — в 2,1 раза меньше, чем в 2021-м. Все летальные исходы зарегистрированы от ковидных пневмоний.

…Знакомиться с такого рода документами для читателя пытливого, любознательного всегда интересно: можно сравнить-сопоставить факты и цифры, поразмышлять над тенденциями и проблемами, порадоваться успехам и достижениям Ельца и горожан. А они есть, и, судя по 70-страничному отчету Е. В. Боровских, во множестве.

Разумеется, много и нерешенных (пока) задач. Но на то они и вершины, чтобы их преодолевать — вместе и конкретно каждому. В конце концов, не отнимет же глава города стаканы у всех алкашей, не отберет шприцы у наркоманов и не погонит пинками тунеядцев трудоустраиваться. Кстати сказать, возможностей заработать в Ельце с прошлого года значительно прибавилось, и этот факт тоже в итоговом отчете отражен.