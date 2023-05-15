Какие продукты могут повысить давление. Питание для гипертоника.

Здоровая жизнь – это то, к чему стремится каждый из нас, но мало кто знает, что внешние, или изменяемые факторы (куда входит экология, генетика и медицина) влияют только на 40%, все остальное зависит от самого человека.

В настоящее время повышенное артериальное встречается довольно часто у людей всех возрастов, но более тревожно то, что эта болезнь «молодеет». Находя у себя высокие цифры давления, не каждый человек обращается к врачу. Зачастую предпринимаются самостоятельные попытки стабилизировать ситуацию, самостоятельно снизить давление с помощью препаратов. Но консультация специалиста необходима, прежде всего для того, чтобы определиться, как дальше быть с болезнью — сразу назначать лечение, или можно попробовать модифицировать образ жизни. Очень часто, изменяя свои привычки, мы можем повлиять на течение болезни и вообще избежать приема препаратов. Ниже будут описаны продукты, которые стоит избегать при склонности к повышению артериального давления. Итак, что лучше ограничить гипертонику в пище?

Прочное первое место занимает поваренная соль. Дело в том, что концентрация соли в организме имеет постоянное значение – 0,9%. Употребляя ее в избыточном количестве, мы увеличиваем концентрацию и организм включает механизмы задержки жидкости, чтобы разбавить вещество до нужной концентрации. В связи с этим увеличивается объем циркулирующей крови, а значит, и давление. Употребление поваренной соли лучше ограничить до 3,5 гр в сутки. Пища на вкус должна быть несколько недосоленной. В нужном количестве соль содержится во всех продуктах питания и концентрация ионов натрия будет в норме, даже если пищу не солить совсем.

Необходимо так же ограничить в потреблении различные консерванты, колбасы, копченые продукты.

Доказано, что быстрое повышение сахара крови, такое, как после употребление сладких и газированных напитков, способно увеличивать артериальное давление. Ведь часто первым симптомом сахарного диабета является стакан воды на тумбочке. Человек постоянно испытывается жажду и пьет много жидкости для того, чтобы снизить уровень глюкозы методом разбавления. Но есть и опосредованный путь повышения давления. Сахарный диабет — очень коварная болезнь, которая медленно поражает сосуды организма, что плохо влияет на функцию многих органов, в том числе и почек. Все это ведет к значимому повышению артериального давления. Кроме того, повышенный уровень инсулина, который имеется при сахарном диабете второго типа, вызывает чувство голода, ведет к повышенному отложению жира в организме. Подкожно-жировая клетчатка уже давно не рассматривается как простое депо питательных веществ, однозначно доказано, что она функционирует как железа внутренней секреции, вырабатывая множество активных веществ, которые призваны повышать давление и сохранять жировые отложения.

Также лучше избегать высококалорийные блюда с быстроусвояемыми углеводами (это различные кондитерские изделия, белый хлеб), продукты, содержащие большое количество животных и ряд растительных жиров, так как они вызывают значительное повышение инсулина. Полезным будет контроль общей суточной калорийности съеденной пищи. Переедать не следует, ведь это также ведет к ожирению.

При комплексном питании предпочтение стоит отдавать натуральным овощным блюдам, больше употреблять фруктов. Фруктоза в их составе является естественным заменителем глюкозы и не вредит сосудам. Употребляйте больше рыбы. Мясо лучше отваривать или тушить. При жарении образуются сложные изомеры жирных кислот, которые обладают канцерогенными свойствами.

Очень важно сказать и про тонизирующие напитки – это кофе, крепкий зеленый и черный чай. В их состав входит кофеин, который имеет свойство повышать артериальное давление, вызывать сердцебиение. Поэтому чрезмерное употребление этих напитков нежелательно.

Отдельно хочется упомянуть про энергетические коктейли. Принято считать, что они дают дополнительный запас энергии, но это заблуждение. Здесь в состав входят стимулирующие и витаминные смеси, а также большое количество глюкозы и они лишь стимулируют сердце, сосуды, нервную, эндокринную системы. Вследствие этого организм испытывает серьезный стресс и начинает работать с повышенной нагрузкой, выпуская в кровь большие дозы адреналина. Последний вызывает эффект эйфории, гиперреактивности. В этом состоянии значительно ухудшается износоустойчивость организма, снижается ресурс внутренних органов, могут наблюдаться эпизоды повышения давления.

Берегите себя, будьте здоровы и питайтесь правильно!

Заведующий кардиологическим

отделением ГУЗ «ЛОКБ»

Сыродоев А.М.