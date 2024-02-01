Краткая история трассы «Дон»

Роман ДЕМИН

Сегодня исполняется 165 лет с тех пор, как газета «Воронежские губернские ведомости» (1 февраля 1859 года) сообщила об открытии для езды дороги от Воронежа до Москвы, написав, что: «Шоссе от Воронежа до Задонска к Ельцу, от Ельца к Ефремову и от Ефремова до села Лопатково будут построены к 1861 году».

Видимо, речь шла о новом мощеном известняком шоссе, которое должно было заменить старую грунтовую дорогу, построенную еще при Петре I.



Одна из семи наиглавнейших



Надо сказать, что путь, связывающий Воронеж и Москву через Елец (в далеком будущем этот шлях стал трассой М-4 «Дон»), появился еще в XVI веке. Он считался одной из семи дорог государственного значения, расходившихся от столицы в разных направлениях. Все они обеспечивали почтовую и грузовую связь, по ним в случае войны перемещались войска. Та, что шла через наш город на Воронеж, заканчивалась, по сути, на границе с Диким полем, поскольку воронежская крепость в то время служила форпостом на юго-восточных рубежах Московского царства.

В XVII веке на этой трассе были ямы, но не в современном значении этого слова. Ям (от монгольского «зам» — дорога, путь) — место для отдыха ямщиков и смены лошадей. Ширина ямских дорог была примерно в 6,4 метра, что на треть больше тогдашних проселочных. Кроме того, по правилам того времени такой путь содержали в порядке: расчищали от зарослей, камней, на нем организовывали мосты и переправы.

Несмотря на то, что дороги были государевыми, гонцы здесь частенько подвергались нападениям «воровских людей», а за Воронежем и крымских татар.



Гоньба почты добрыми лошадьми и людьми



Во время азовских походов Петра I (1695 и 1696 годы) на этой дороге организовали регулярную доставку почты от Москвы до Воронежа. От столицы до Тулы и Ефремова ее везли московские и тульские ямщики. А в Ефремове, Ельце и Воронеже груз принимали и доставляли далее дети боярские, выбранные из числа местных служилых людей. Им было велено: «Быть по 2 или 3 человека на стану (то же, что почтовая станция — прим. автора) с добрыми лошадьми по числу людей».

До наших дней дошло перечисление станов 1699 года: Москва — Серпухов — Тула — Дедилово — Богородицкое — Плотовое — Ефремово — Полепки — Елец — перевоз через реку Дон (Тешев) — Подхлевное (Хлевное) — Воронеж. На каждом стане имелось по 2 лошади со всякою «гонебною рухлядью» (вожжи, хомуты, подпруги, седла и т. д.) и «самые добрые люди» (имеется в виду хорошие, ответственные). Почту было велено гонять в определенные числа и часы. За все это отвечали местные воеводы.

Кстати сказать, елецкая земская почта отправляла корреспонденцию 2 раза в неделю по 4 направлениям в 32 пункта земских почт, имевших почтовые ящики. Частные письма нужно было оплачивать, а правительственная и земская корреспонденция пересылались бесплатно.



Крестьяне освещали путь



В 1700 году Петр I учредил строительство тракта Москва — Воронеж через Елец длиной 402 версты (почти 430 километров). В расположенных у дороги городах и крепостях имелись заставы, на которых вели учет проезжих, проверяли их документы и отмечали «подорожные», а торговые грузы здесь облагались налогом.

В Ельце было, как минимум, 4 заставы. Одна из них находилась на горе в Черной слободе, на Старомосковской дороге (сегодня ул. Маяковского). Другая — на ул. Орловской (ныне ул. Коммунаров) в районе кинотеатра «Луч». За заставами город заканчивался.

Сам тракт представлял собой обычную накатанную дорогу с высаженными по обочинам деревьями и врытыми в землю верстовыми столбами, отмечавшими проделанный экипажем или всадником путь. Примерно через каждые 20 верст можно было переменить лошадей, отдохнуть на постоялом дворе или почтовой станции. Вот как описал московский тракт иностранец в начале XVIII века:

«Дорога исправлена, поставлены верстовые столбы, на каждом из которых написано «1701 г.» по-русски и по-немецки. Столбы выкрашены красною краскою. Между столбами посажены деревья по обе стороны дороги, иногда по 3 и по 4 вместе, переплетенные ветвями (вероятно, на случай зимних бурь). Насчитывали 552 столба и не меньше 200 тысяч деревьев по дороге. Через каждые 20 верст по этой дороге стоял «царев кабак». В деревнях ночью крестьяне выходили за ворота с пучками зажженной соломы для освещения пути».



По-немецки долго не удавалось



После того как в 1711 году под Воронежем перестали строить флот, а помыслы государя устремились к возведению новой столицы Санкт-Петербурга, грузоперевозки по московскому тракту на юг почти прекратились, и он стал по большей части почтовым.

В 1813 году во время войны с Наполеоном по нему проехал император Александр I, посетивший Воронеж. Он выразил такое мнение: «Тракт весьма нужен государству, и его следует замостить камнем, как это делают у себя немцы…».

Впрочем, сделать в России по-немецки долго не удавалось. И даже к середине XIX века на этой важной государственной дороге не было устойчивого покрытия. А потому в распутицу она превращалась в непроходимое болото.

В 1816 году все крупные трассы отошли к ведомству путей сообщения. Для их содержания и реконструкции ввели специальный сбор в размере 25 копеек с «ревизской души» (то есть с лица мужского пола). Тем не менее тракт по-прежнему оставался немощеным.

Интересно, что в середине ХIХ века весь путь и почтовые станции от Москвы до Воронежа содержались за счет государства. А вот дорогу от Воронежа до Ростова передали в частные руки. Само собой, проезд тут был платным, как сейчас на новой трассе «Дон».

С 1861 по 1900 годы это было почти самое длинное шоссе в России, уступавшее лишь Киево-Брестскому.



Новейшая история «Дона»



Автомобильную трассу Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону с асфальтовым покрытием спроектировали специалисты «ГипродорНИИ» во второй половине 50-х годов ХХ века. А построили ее в 1959 — 1967 годы. По тогдашним требованиям ширину проезжей части сделали семиметровой, с двумя полосами встречного движения.

В 1984 году началось строительство нового скоростного безсветофорного автобана. Однако за 6 лет сдали лишь два участка общей длиной менее 20 километров в пригороде столицы.

В декабре 1991 года «Дон» включили в список дорог федерального значения, а в 1997 году возобновили работы по укладке скоростного дублера М-4.

Уже через год в Липецкой области открыли первый платный отрезок (в объезд села Хлевного). А 26 августа 2011 года на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход города Ельца также состоялось торжественное открытие движения. В то время это был самый протяженный из всех подобных объектов, вводимых в эксплуатацию в России (56 километров — от села Яркино Становлянского района до транспортной развязки у поворота на Липецк).

Сегодняшняя автотрасса М-4 «Дон» имеет длину свыше полутора тысяч километров. Она начинается в Москве как продолжение улицы Липецкой, проходит рядом с Ельцом (платный участок), а завершается у Новороссийска, где М-4 смыкается с трассой М-25.