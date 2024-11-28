Антонина Сартакова намерена войти в сборную страны

Александр МАЗУРИН



Как уже сообщалось в «Красном знамени», наша землячка Антонина Сартакова стала мастером спорта по тяжелой атлетике. Тоня — первая ельчанка, которой удалось этого добиться. В интервью корреспонденту «Красного знамени» она рассказала, как начала заниматься тяжелой атлетикой и достигла таких спортивных успехов и какие рекорды собирается побить в будущем.

Антонина Сартакова.



— Антонина, как и когда вы начали заниматься тяжелой атлетикой?

— Я с детства люблю спорт, с пяти лет ходила на тренировки по дзюдо. Тяжелой атлетикой начала заниматься несколько лет назад, когда училась в университете. Моя подруга попросила поучаствовать в городских соревнованиях по гиревому спорту. Я согласилась и заняла на них первое место! Увидев, как хорошо у меня получается толкать снаряд, тренер А. Ю. Кравцов пригласил в секцию. Он начал заниматься со мной и учить правильной технике подъема гири. Так я и попала в этот спорт.

— Но вы известны прежде всего как штангистка. Когда перешли от гирь к штанге?

— Когда первый раз пришла в зал, мы познакомились с Александром Тулениновым, он тоже известный елецкий спортсмен. Саша упражнялся со штангой, я попросила его показать, как правильно ее поднимать. С тех пор не было ни одной тренировки, на которой я бы прошла мимо грифа и блинов.

— Когда одержали первую крупную победу на соревнованиях? Какой турнир запомнился больше всего?

— Самая первая победа была несколько лет назад в Туле, на турнире «Серебряный гриф». Я тогда получила статус кандидата в мастера спорта. Этот турнир стал и самым запоминающимся, ведь именно на нем, но уже в нынешнем году я получила звание мастера спорта.

— Чем вы занимаетесь, помимо тяжелой атлетики, и где работаете?

— Я отучилась в ЕГУ им. И. А. Бунина на факультете физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Работаю по специальности — фитнес-тренером, а еще я дипломированный массажист. Кроме того, с декабря прошлого года тружусь тренером спортшколы «Спартак», готовлю юных любителей тяжелой атлетики к соревнованиям.

— Как вы считаете, в Ельце сильная школа тяжелоатлетов?

— Да, и это благодаря заслуженному тренеру России и талантливому наставнику И. В. Новикову, он сформировал очень крепкую школу. Сейчас дело Игоря Витальевича, увы, ушедшего из жизни, продолжает его сын Вячеслав, он и меня тренирует. Для нас, воспитанников «Спартака», Вячеслав Игоревич как второй отец.

— Как проходит ваша подготовка к соревнованиям? Есть ли у вас, как у спортсмена, какие-нибудь приметы, которым вы стараетесь следовать?

— В подготовке к соревнованиям самое главное — сохранять правильный режим. Каждодневные тренировки, правильное питание и восстановление. А в приметы я не верю, чушь это все. Самое главное для спортсмена — самодисциплина и уверенность в себе.

— Вы первая девушка в Ельце, добившаяся звания мастера спорта по тяжелой атлетике. Что для вас значит этот успех?

— Я шла к этому достижению всю жизнь, в спорте с раннего детства. Еще занимаясь дзюдо, мечтала о том, что стану мастером спорта. В 12 лет у меня уже был разряд КМС. Тренеры хвалили, моя фотография висела на городской Доске почета юных дарований Ельца. И, конечно, стремилась получить звание мастера спорта. Тогда еще не думала, что добьюсь этого именно в тяжелой атлетике. Мечта исполнилась, но останавливаться на этом не собираюсь.

— Как отреагировали на ваш успех знакомые? От кого было приятнее всего получить поздравление?

— Все за меня рады, получила много поздравлений. Но главные болельщики — моя мама и лучшая подруга Екатерина. Подруга меня всегда поддерживала. Помню, когда только начала заниматься тяжелой атлетикой, мечтала о штангетках, (обувь в нашем виде спорта очень важна). Рассказала об этом подруге, а она через несколько дней мне их подарила! Ну и, конечно, меня всегда поддерживает и мотивирует мой тренер.

— Каковы планы на будущее?

— Успешно выступить на соревнованиях ЦФО, войти в тройку лучших тяжелоатлетов России. Я собираюсь войти в сборную страны по тяжелой атлетике.