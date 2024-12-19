Вероника Лукина — чемпионка мира

Александр МАЗУРИН



В одном из номеров «КЗ» сообщалось о победе Вероники Лукиной на чемпионате мира по всестилевому каратэ. В интервью корреспонденту «Красного знамени» Вероника рассказала, что для нее значит этот титул и как увлеклась именно каратэ.

В. Лукина со своим тренером А. В. Акопяном.



— Вероника, когда вы начали заниматься каратэ и почему увлеклись именно этим видом единоборств?

— Заниматься каратэ начала с 7 лет. Точно не скажу почему, но это было полностью мое желание, а не как у многих детей, которых родители отдают в секции. Наверное, меня привлекла своеобразная эстетика: я случайно оказалась на одной из тренировок, увидела, как девочки в парах отрабатывали разные приемы. Меня это сильно заинтересовало, с тех пор не представляю свою жизнь без каратэ.

— А не страшно было заниматься тем видом спорта, где часто размахивают ногами на уровне головы?

— Напротив, было желание облачиться в белоснежное кимоно и научиться приемам этого восточного единоборства. Кстати сказать, у детей не допускаются контакты на уровне головы. В первое время у меня многое не получалось, не давалась техника ударов и защиты от них. Думаю, вряд ли мои тренеры тогда могли предположить, что перед ними будущая чемпионка мира. Но я очень старалась, много тренировалось. Повторюсь, мне было интересно, к тому же в семь лет особо не переживала за результаты, просто нравилось заниматься каратэ.

— А что больше всего по душе в этом виде спорта?

— Мне кажется, что это уникальный вид боевых искусств, потому что его невозможно освоить на все сто процентов. Каждый прием можно изучать всю жизнь и все равно не надоест, потому что, чем более искусный боец, тем больше он может привнести в технику исполнения собственных элементов. Каратэ — это гибкий и разносторонний вид спорта. Здесь в поединке побеждает не тот, кто сильнее ударит, а кто окажется умнее и профессиональнее.

— Какие соревнования особенно запомнились?

— Наверное, как у многих запоминаются первые победы. У меня они были через год после начала занятий. В восемь лет я приняла участие в городских соревнованиях и заняла на них первое место. С тех пор было много турниров, дома вся полка в Кубках и медалях. Но именно после первой победы решила посвятить свою жизнь боевым искусствам и добиться максимальных результатов. Пока что все идет по плану!

— А как настраиваете себя на соревнования? Что изменилось в мотивации, когда узнали, что примете участие в чемпионате мира?

— На мой взгляд, перед турниром важнее всего правильно подходить к тренировочному процессу. Я уже несколько лет занимаюсь по три дня в неделю и никогда не пропускаю тренировок.

А по поводу мотивации — у меня она осталась прежней, как и перед любыми соревнованиями. Я вообще стараюсь перед выходом на татами ни о чем не думать, в боевых искусствах это частая практика, надо готовить себя не только физически, но и духовно, как бы очистить мысли. Тем более чемпионат мира проходил в Орле, антураж мало чем отличался от обычных моих соревнований, разве африканцев и южноамериканцев было много.

— Вас устраивают условия для тренировок в Ельце?

— Для занятий каратэ много и не надо. На мой взгляд, даже инвентарь спортивный особо не нужен. Мы тренируемся на базе гимназии № 11, там отличный, уютный зал, застеленный матами. Главное — это хороший тренер, тогда всему научишься. Я очень благодарна своему наставнику А. В. Акопяну, большому профессионалу своего дела.

— Чем вы увлекаетесь, кроме каратэ?

— Учусь на четвертом курсе в ЕГУ им. И. А. Бунина на факультете цифровых технологий и математики. В школьные годы мне нравилась математика и программирование, вот и решила поступать и осваивать это направление.

— Какие спортивные планы на будущее?

— Мастера спорта я уже получила, чемпионат мира выиграла, кажется, многого добилась, но в спорте всегда есть к чему стремиться, хотелось бы получить звание международного мастера спорта. А еще попробовать свои силы в качестве тренера, чтобы воспитать будущих чемпионов.