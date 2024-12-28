Музыкант по профессии, слесарь по призванию



Слесарь по ремонту подвижного состава шестого разряда локомотивного депо «Елец» С. Н. Щедрин нашел дело своей жизни не сразу.

С детства он рос музыкально одаренным ребенком, поэтому казалось, и будущее предрешено — стать профессиональным музыкантом. Сергей Николаевич окончил Елецкое государственное училище искусств им. Т. Н. Хренникова, отделение «Инструменты народного оркестра» по классу аккордеона. Но покоя не давал неугомонный характер и желание видеть конкретные результаты своего ежедневного труда — то, что можно потрогать руками.

— Мне очень хотелось научиться чему-то, кроме музыки. И я сделал это! В армии служил в постоянном составе учебного танкового полка водителем танкоремонтной мастерской на базе ЗИЛ-131. Вот там мне и удалось получить бесценный опыт работы с разного рода техникой, — рассказал Сергей.



Навыки пригодились на «гражданке», когда пришел на работу слесарем в цех по ремонту дизелей локомотивного депо «Елец». Здесь же работал и его отец. Наставники помогли освоить азы новой для парня профессии, прошел обучение.

— Теперь я могу делать все, что касается двигателей: снять дизель, разобрать его, отремонтировать любой узел, затем собрать обратно и отрегулировать. В этой работе нашел себя и свое призвание, — говорит Сергей.

Каждый день слесарь видит плоды своего труда, как и мечтал в юности: сервисное локомотивное депо ремонтирует один из самых узнаваемых пассажирских тепловозов российских железных дорог — ТЭП-70.

С. Н. Щедрин продолжает учиться, повышать свой профессиональный уровень. Теперь уже сам не раз становился наставником для молодых ребят, приходящих в депо. Он ни минуты не сомневался в том, что примет участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2024».

— Сначала участвовал в региональном этапе среди таких же слесарей, как и сам. Волновался, конечно. Отвечал на теоретические вопросы, а во время практического задания искал неисправности в дизеле тепловоза. К финалу готовился, ведь туда съехались специалисты компаний со всей страны. Было приятно общаться с ребятами, что-то они мне рассказали, какие-то свои профессиональные секреты показал я, — поделился впечатлениями Сергей Щедрин.

Он стал лучшим слесарем среди сервисных локомотивных депо Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Саратовской областей. По итогам общероссийского конкурса профмастерства, организованного компанией «ЛокоТех-Сервис», ельчанин вошел в тройку лидеров в своей номинации.

Работая в сервисном локомотивном депо, ощущает себя счастливым человеком. Своим девизом в жизни выбрал фразу «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь!».

А как же музыка? Она осталась в жизни слесаря. На конкурсах и праздниках в руках Сергея верный аккордеон. Кстати, по его мнению, и в депо есть особая мелодия: своя звуковысотность, тональность и ритм. Вот такая музыка!

Елена НАЗАРОВА,

руководитель направления по связям с общественностью филиала «Южный» ООО «ЛокоТех-Сервис»08:54