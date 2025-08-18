Разносторонний А. М. Измалков

Исполнилось 120 лет со дня рождения известного советского скульптора, жизнь и судьба которого тесно связаны с Ельцом, главного художника ВМФ СССР Алексея Матвеевича Измалкова.

Известный художник и скульптор А. М. Измалков за одной из своих работ, посвященных матросу Волжской военной флотилии.

Крестник

Ивана Бунина

Наш герой — уроженец села Измалково, где такую же фамилию носят сотни местных жителей. Да и свою историю этот населенный пункт ведет от деревеньки помещиков, братьев Измалковых, ранее относившейся к Елецкому уезду Орловской губернии.

Алексей появился на свет 6 августа 1905 года в многодетной (9 детей!) семье гончара, очень любившего литературу и всю жизнь остававшегося страстным поклонником творчества И. А. Бунина. Причем семейная легенда Измалковых гласит, что крестным отцом новорожденного Леши как раз и стал Иван Алексеевич, хорошо знавшийся с отцом малыша.

Примерно 9 лет от роду Алексей, как говорится, пошел по стопам отца — поступил в гончарную школу при местном керамическом заводе. Тут у него открылись недюжинные способности к лепке и художественному творчеству.

Елецкие впечатления

В 1919 году революционные ветры заносят 14-летнего Алексея Измалкова в Елец, где паренек знакомится с революционером, писателем и комиссаром здешнего запасного батальона Александром Вермишевым. Тот ставил на елецкой сцене собственную пьесу (естественно, революционную!) «Красная правда».

В общем, Алексей Измалков едва не стал актером, получив в спектакле роль и задание декорировать кулисы и задник здешней сцены. Однако вторжение в Елец конного корпуса генерала К. К. Мамантова сорвало постановку, а сам ее режиссер погиб мученической смертью.

Видимо, все это повлияло на впечатлительного мальчишку, и он в том же 1919 году пошел добровольцем в Красную Армию. Подростку довелось повоевать с Деникиным и освобождать Крым, а затем в рядах Первой Туркестанской дивизии устанавливать Советскую власть в Средней Азии. Литератор, пулеметчик, художник

В 1923 году наш всесторонне даровитый земляк написал, по-видимому, автобиографическую повесть о боях с басмачами под названием «Гассан-Кули», а также серию рассказов: «Смерть узбечки», «Нерус — бродячий музыкант», «Хасанов арык», «В дебрях Восточной Бухары».

Талантливого парня заметили и в том же году направили с юга на родимую сторонку, где он постигал армейскую науку на орловских пехотно-пулеметных курсах комсостава РККА. А через год новоиспеченный командир вдруг получает направление на изобразительное отделение Московского рабфака искусств им. А. В. Луначарского.

Там А. М. Измалков учится с 1925 по 1929 годы, а заодно знакомится со столичной богемой, например, общается с модными в то время поэтами Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным, оперной дивой Надеждой Обуховой. Еще год он продолжает учебу на скульптурном факультете Московского высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН в 1929 — 1930 годы). Причем уроки ему дают знаменитые мастера и педагоги Л. А. Бруни и И. М. Чайков. Конец учебы

и важный этап

Следующие два года Алексей Матвеевич проводит в Ленинградском институте пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ) и, вновь возвратившись в столицу, становится членом нового объединения — Московского союза советских художников.

Важным этапом в жизни нашего даровитого земляка становится двухмесячная творческая командировка в расположение Черноморского флота (1933 год). Это дает ему пищу для написания десятков эскизов картин и создания скульптурных работ. А годом позже к Алексею Матвеевичу приходит первый успех и известность, его произведения экспонируются на различных выставках.

Для него характерна батальная тематика, например, тема гражданской войны, ее героев, а также исторических и советских деятелей, полководцев и флотоводцев, конечно же, простых моряков. Об этом можно судить даже по названиям некоторых работ, например: «Голова матроса», «В. И. Чапаев на коне» или «Г. И. Котовский на коне», он создает памятники В. П. Чкалову (он хорошо знал летчика и был потрясен его гибелью) и Н. А. Щорсу, бюсты Ф. Э. Дзержинского, А. В. Суворова, С. А. Есенина, зарубежного писателя Ромена Роллана и, естественно, В. И. Ленина.

Особенности работы и война

Говорят, чтобы добиться глубокого погружения в создаваемый им образ, художник перелопачивал горы литературы, документов и архивных материалов, пытаясь ухватить и передать суть характеров своих героев.

В годы Великой Отечественной войны Алексей Матвеевич прошел ускоренную переподготовку и служил в Волжской военной флотилии, потом в Заполярье на Северном флоте, откуда в 1942 году нашего земляка направили на хорошо знакомый ему Черноморский флот. Вскоре А. М. Измалкова назначили главным художником Наркомата Военно-морского флота.

Мирное творчество

В послевоенные годы Алексей Матвеевич — зрелый и признанный коллегами мастер. Всю жизнь он оставался очень разносторонним человеком: отлично разбирался в музыке, театре, кино, литературе. Говорят, обладал отличным чувством юмора и ценил остроумную, добрую шутку. Умел дружить и имел множество самых разных друзей, пожалуй, из всех социальных и профессиональных групп. Одним словом, люди тянулись к его яркой, жизнелюбивой натуре.

Это не могло не отразиться в его творчестве. Он создал широчайшую линейку образов: писателей, поэтов, музыкантов, ученых, военных, исторических личностей и простых людей.

Кстати сказать, в Елецком краеведческом музее имеется довольно большая (в Липецкой области точно крупнейшая!) коллекция скульптурных работ мастера. Их тут более 20, и немалая часть передана нашим музейщикам супругой Алексея Матвеевича Екатериной Никифоровной Ольшанской в 70-е годы прошлого века.

Увы, сам А. М. Измалков не дожил до этих лет, он ушел из жизни 26 сентября 1968 года.