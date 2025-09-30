новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

0 1

Игорь Артамонов:

«

Главе МЧС России Александру Куренкову представили наши проекты по обеспечению безопасности жителей. Показали, как работает региональная система видеоаналитики и оповещение через домофоны.

В регионе установлены уже 22 тысячи камер наблюдения, 5,5 тысячи из которых – с видеоаналитикой. Система эффективно себя показала – 68% правонарушений удалось раскрыть с помощью записей с видеокамер.

На примере одного из густонаселённых микрорайонов Липецка продемонстрировали министру, как мы интегрировали домофоны с региональной системой оповещения. С кнопки вызова у подъезда многоэтажки можно напрямую связаться с оператором, который видит местоположение и видео с камеры. Так, например, зимой спасли женщину с потерей памяти, которая заблудилась.

Внутри квартир домофонные трубки информируют жильцов о разных уровнях воздушной опасности. Но возможности гораздо шире. Например, при пожаре система автоматически оповестит жителей конкретного дома или подъезда и даст чёткие инструкции по эвакуации.

Также посетили с министром Единую диспетчерскую службу, где часть звонков обрабатывает искусственный интеллект. Показали разработку наших программистов – 3D-модель Липецка. Это цифровой двойник города, который анализирует рельеф, высоту и расположение зданий. Система определяет, будет ли сигнал оповещения слышен не только на улице, но и внутри квартир. Благодаря этому мы понимаем, где необходимо установить дополнительные сирены или продублировать оповещение через домофоны.»

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

1 из 676
Новости ВРФ