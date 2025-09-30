Игорь Артамонов:

«

Главе МЧС России Александру Куренкову представили наши проекты по обеспечению безопасности жителей. Показали, как работает региональная система видеоаналитики и оповещение через домофоны.

В регионе установлены уже 22 тысячи камер наблюдения, 5,5 тысячи из которых – с видеоаналитикой. Система эффективно себя показала – 68% правонарушений удалось раскрыть с помощью записей с видеокамер.

На примере одного из густонаселённых микрорайонов Липецка продемонстрировали министру, как мы интегрировали домофоны с региональной системой оповещения. С кнопки вызова у подъезда многоэтажки можно напрямую связаться с оператором, который видит местоположение и видео с камеры. Так, например, зимой спасли женщину с потерей памяти, которая заблудилась.

Внутри квартир домофонные трубки информируют жильцов о разных уровнях воздушной опасности. Но возможности гораздо шире. Например, при пожаре система автоматически оповестит жителей конкретного дома или подъезда и даст чёткие инструкции по эвакуации.

Также посетили с министром Единую диспетчерскую службу, где часть звонков обрабатывает искусственный интеллект. Показали разработку наших программистов – 3D-модель Липецка. Это цифровой двойник города, который анализирует рельеф, высоту и расположение зданий. Система определяет, будет ли сигнал оповещения слышен не только на улице, но и внутри квартир. Благодаря этому мы понимаем, где необходимо установить дополнительные сирены или продублировать оповещение через домофоны.»