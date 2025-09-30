Игорь Артамонов:

«Работаем с главой МЧС России Александром Куренковым, который сегодня приехал в Липецкую область.

У нас насыщенная программа – знакомим министра и делегацию МЧС с передовыми технологиями безопасности, которые уже работают в регионе. Показываем, как внедряем искусственный интеллект в работу Единой диспетчерской службы, демонстрируем развитие системы видеонаблюдения и возможности платформы видеоаналитики.

Особое внимание – готовности защитных сооружений к возможным нештатным ситуациям. Проверим объекты, обсудим дополнительные меры защиты для жителей.

Также вручим спасателям современную технику, которая усилит оперативность и эффективность работы наших экстренных служб»