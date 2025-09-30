Игорь Артамонов:

«Для всей нашей страны сегодня особенный день. Ровно три года назад ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области снова стали частью России. Весь мир увидел, что такое выбор миллионов, единство и историческая справедливость.

Липецкая область разделила радость воссоединения и пришла на помощь. Регулярно отправляются наши гуманитарные грузы, специалисты и волонтёры восстанавливают инфраструктуру, налаживают мирную жизнь. Вся страна объединилась, чтобы помогать своим историческим территориям.

За эти годы мы увидели, как благодаря совместным усилиям возрождаются города, как дети получают возможность учиться на родном языке, как семьи обретают безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Вместе мы преодолеваем трудный путь, но сохраняем веру в правду и с уверенностью смотрим вперёд.

Три года вместе, в составе родной страны, со своим народом. С годовщиной воссоединения, друзья! Пусть наше единство только крепнет.»