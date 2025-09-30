Игорь Артамонов:

«Мы стоим за правду и за своих», – так говорят глаза наших ребят. Они едут не в командировку. Они едут отстаивать истину и безопасность тех, кто остался дома, – своих семей, своих земляков.

Перед отправкой бойцов на службу тёплыми словами их поддержали Герой России Владимир Богодухов и участник программы «Гордость Липецкой земли» Сергей Попов. Такое внимание перед дорогой в зону боевых действий бесценно.

Ребята едут с верой, смелостью и преданностью. Липецкая область гордится ими!

Подробнее о службе по контракту и мерах поддержки семей можно узнать на сайте контракт48.рф, (https://xn--48-6kc3bbqgrrd.xn--p1ai/) по номеру 117 или в пункте отбора в Липецке, на ул. Плеханова, 53а.»