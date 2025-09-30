Игорь Артамонов:

«

Неделя была насыщенной и интересной. Подвожу её итоги в традиционном воскресном дайджесте.

Представили лучшие липецкие практики поддержки участников СВО в ходе заседания Попечительского совета Фонда «Защитники Отечества». (https://t.me/igor_artamonov48/5264) Показали коллегам реабилитационный центр «Сосновый бор» с современным оснащением, системой «умный дом» и программами профессиональной переподготовки, включая обучение на оператора БПЛА. Высокую оценку получил наш электронный сервис «Забота», который помогает проактивно и адресно работать с ветеранами спецоперации и их семьями.

Провели шестую ярмарку вакансий для участников СВО. (https://t.me/igor_artamonov48/5265) Три десятка работодателей предложили свои вакансии. Поделились нашим опытом с полпредом Президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым и коллегами из федеральных структур. Гости отметили комплексный подход региона к адаптации ветеранов, включающий не только трудоустройство, но и переобучение, психологическую поддержку и помощь в открытии собственного дела.

Поддерживаем промышленные предприятия региона – предоставляем областную субсидию до 20 млн рублей (https://t.me/lipobl/26223) на возмещение затрат при покупке отечественного оборудования. Компенсировать можно до 50% стоимости техники, которая должна быть приобретена после 1 января 2024 года. Приём заявок продлится до 10 октября.

260 тысяч жителей Липецкой области сделали прививки от гриппа, (https://t.me/igor_artamonov48/5277?single) включая 95 тысяч детей. Наши врачи напоминают: для выработки иммунитета нужно 2-3 недели, поэтому лучше вакцинироваться до начала сезона простуд. Это простой и надёжный способ позаботиться о своём здоровье.»