Что отметим в 2026 году?

966 год (1060 лет назад) — киевский князь Святослав Игоревич предпринял поход против вятичей. Летопись гласит: «Вятичи победи Святослав, и дань на них взложи».

981 год (1045 лет назад) — сын Святослава Владимир (Красное Солнышко) вновь покоряет вятичей: «Вятичи победи, и взложа нань дань от плуга, яко же и отец его имаше».

1081 год (945 лет назад) — черниговский правитель (будущий великий князь) Владимир Мономах: «…В вятичи ходихом по две зимы, на Ходоту и сына его», дабы понудить непокорных вновь платить дань.

1121 год (905 лет назад) — в земли вятичей прибыл посланник Киево-Печерского монастыря Кукша со своими учениками Никоном и Авраамием для распространения христианства, но был убит местными жрецами-язычниками. По одной из версий после трагедии Авраамий «отправился в Елец и Чернав, что на Сосне».

1146 год (880 лет назад) — первое летописное упоминание о Ельце в Никоновской летописи: «Князь Святослав Ольгович иде в Резань и быв во Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону и в Ельце, и в Пронске и приде в Резань на Оку».

Упомянут новый правитель города — князь Андрей Ростиславич Елецкий (1146 — 1172).

1166 год (860 лет назад) — половцы взяли Елец, пленили его князя и многих горожан. На выручку пришли рязанские рати, разбившие врага и освободившие полонян.

1316 год (710 лет назад) — Елец сожжен и разграблен войском хана Узбека.

1521 год (505 лет назад) — елецкую землю разграбил крымский хана Магмед Гирей.

1546 год (480 лет назад) — река Сосна (Schosna) впервые показана на карте Сигизмунда Герберштейна (австрийского историка, картографа, писателя).

1571 год (455 лет назад) — состоялся съезд детей боярских и станичников из укрАинных и польскИх городов, принявший «Устав сторожевой, станичной и полевой службы», появляется роспись государевых сторож по реке Сосне.

1581 год (445 лет назад) — царь Иван Грозный поручил заключение договора о мире с Речью Посполитой князю Дмитрию Петровичу Елецкому. Их итогом стало освобождение от поляков нескольких русских городов.

1591 год (435 лет назад) — на заседании Боярской думы в присутствии царя Федора Иоанновича, принято решение о строительстве новой елецкой крепости.

Елецкие земли разорил крымский хан Газы-Гирей.

1601 год (425 лет назад) — беспрестанные дожди вызвали по всей России страшный голод. Современник повествует «…глад бысть по всей земли и по всему царству… и вымерла треть царства Московского голодною смертью». Появились многочисленные шайки разбойников, многие из которых расселились вокруг Ельца.

1606 год (420 лет назад) — вновь взбунтовались жители городов Елец, Ливны, Кромы, Трубчевск. Они поддержали Лжедмитрия II и убили своих воевод, дерзнувших остаться верными царю Василию Шуйскому.

1646 год (380 лет назад) — создан особый сторожевой полк, охранявший Елец и его округу.

1711 год (315 лет назад) — благодаря реформе Петра I в Ельце появляется гарнизонный полк, содержавшийся за счет городской казны.

1716 год (310 лет назад) — родился наш земляк Федор Дмитриевич Бехтеев (1716 — 1761), известный дипломат и первый наставник цесаревича, а впоследствии императора Павла I.

1761 год (265 лет назад) — освящена каменная Введенская церковь (ул. Шевченко). Ранее на ее месте существовал древний деревянный храм.

В Ельце разразился один из самых страшных пожаров.

1771 год (255 лет назад) — освящена каменная церковь Преображения Господнего (угол улиц Октябрьской и Л. Толстого).

1781 год (245 лет назад) — утвержден герб Ельца Орловской губернии: «В белом поле красный олень под зеленой елью».

Освящена церковь во имя иконы Божией Матери Казанской, на старом городском кладбище.

1786 год (240 лет назад) — в Ельце появилась государственная школа, содержавшаяся за счет местного бюджета.

1801 год (225 лет назад) — считается годом рождения елецкого кружевного промысла.

Открыта часовня у Вознесенского собора.

1826 год (200 лет назад) — построена церковь Воскресения Христова, находившаяся на Чернослободском кладбище (разрушена).

1836 год (190 лет назад) — открыт Елецкий мужской Троицкий монастырь.

В Ельце побывал юный Коля, будущий великий писатель Николай Семенович Лесков (1831 — 1895).

1856 год (170 лет назад) — родился российский публицист, литературный критик, писатель, философ Василий Васильевич Розанов, называвший Елец своей нравственной родиной.

В Ельце появилось первое общество любителей конского бега, объединившее людей, неравнодушных к конному спорту.

1861 год (165 лет назад) — в Ельце открыт телеграф, и город получил самую современную (по тем временам) и надежную связь.

Родился заслуженный артист РСФСР Владимир Михайлович Лопатин, жизнь и творчество которого тесно связаны с Ельцом.

1871 год (155 лет назад) — в Ельце открыта классическая мужская гимназия, ныне СОШ № 1 им. М. М. Пришвина.

1876 год (150 лет назад) — родился наш земляк Александр Петрович Петров, ставший первым российским медалистом — серебряным призером Олимпиады в Лондоне в 1908 году.

1881 год (145 лет назад) — родился наш земляк доктор физико-математических наук, директор и ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, возглавлявший этот вуз с 1934 по 1943 годы, Алексей Сергеевич Бутягин.

Примерно в это время появился Петровский парк, в том месте, где речка Лучок впадала в Быструю Сосну.

Открыто фотоателье «Анели» — одно из современнейших в ту пору.

Родился один из самых загадочных наших земляков — будущий журналист, писатель, мистик, оккультист, исследователь, работавший в секретной лаборатории НКВД, Александр Васильевич Барченко.

В Ельце родился будущий народный художник Белоруссии, автор белорусского герба Валентин Викторович Волков.

1886 год (140 лет назад) — в Ельце образована Вольная пожарная дружина.

Родился герой Советского Союза Евстафий Григорьевич Слонский, судьба которого связана с Ельцом.

В Ельце в многодетной семье появился на свет выдающийся советский врач-эпидемиолог, действительный член АМН СССР Михаил Николаевич Соловьев.

Открыт городской театр.

1891 год (135 лет назад) — в Ельце родилась выдающаяся врач-педиатр, клиницист, исследователь и педагог, академик АМН СССР Юлия Фоминична Домбровская.

1896 год (130 лет назад) — сформирован 52-й драгунский Нежинский полк, квартировавший в Ельце.

Открыта табачная фабрика купца А. Н. Заусайлова. Комплекс зданий и сегодня остается одним из самых красивых образчиков промышленной архитектуры ХIХ века в ЦФО.

1901 год (125 лет назад) — открыт естественно-исторический музей школьных пособий Елецкого земства, располагавшийся при местной земской управе в здании на улице Воронежской (ныне ул. К. Маркса, 3).

Открыт Елецкий казенный винный склад № 2, позже известный как Елецкий ликеро-водочный завод (ул. Пушкина, 8).

1906 год (120 лет назад) — родился Герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук, судьба которого тесно связана с Ельцом.

1911 год (115 лет назад) — открыт храм во имя святых благоверных князей Михаила Тверского и Александра Невского (Великокняжеская церковь).

Освящен и открыт Народный дом — здание, в котором ныне расположен театр «Бенефис» (ул. Комсомольская, 83).

Родился наш земляк, Герой Социалистического Труда Георгий Васильевич Антипин.

В Ельце состоялся первый демонстрационный авиаполет.

Родился Герой Советского Союза Алексей Дмитриевич Бондаренко, с 1943 по 1944 годы работавший 1-м секретарем Елецкого горкома ВКП(б).

Создано Елецкое отделение Орловского церковно-археологического общества, по сути первое объединение местных краеведов.

1916 год (110 лет назад) — родился наш земляк, Герой Советского Союза летчик Виктор Дмитриевич Боровков.

Родился Герой Советского Союза Владимир Алексеевич Сапрыкин, закончивший елецкий рабфак.

1921 год (105 лет назад) — открылся Елецкий рабочий факультет, размещавшийся в бывшем Доме трудолюбия (ныне ул. Комсомольская, 89).

Родился наш земляк, полный кавалер ордена Славы Иван Петрович Баскаков.

Родился наш земляк, Герой Советского Союза Сергей Григорьевич Глинкин.

1926 год (100 лет назад) — начало работу предприятие, которое мы сегодня знаем как хлебную базу № 30 (ул. Кротевича, 30).

1931 год (95 лет назад) — открыт художественный музей.

В Ельце побывал член президиума ВЦИК, наш земляк Н. А. Семашко.

1936 год (90 лет назад) — сдана в эксплуатацию первая очередь завода «Прожекторные угли».

1941 год (85 лет назад) — На Елец упала первая авиационная бомба, сброшенная гитлеровскими самолетами.

Согласно приказу № 7 по елецкому гарнизону все местные предприятия перешли в режим круглосуточной работы.

Выдал первую продукцию элементный завод, ныне ПАО «Энергия».

Войска Юго-Западного фронта провели успешную наступательную операцию, которая вошла в историю Великой Отечественной войны под названием Елецкой, став первой крупной фронтовой победой Красной Армии.

1946 год (80 лет назад) — вышло постановление горкома ВЛКСМ с обращением ко всем «первичкам» включиться в озеленение города.

При горкоме КПСС начал работу вечерний университет марксизма-ленинизма.

1951 год (75 лет назад) — открылся загородный пионерский лагерь «Белая березка».

Вышло постановление Совета министров СССР по строительству в Ельце завода для выпуска стеклоизделий для сборки черно-белых кинескопов. Позже предприятие получит название «Эльта».

1956 год (70 лет назад) — работники завода гидроаппаратуры (ныне ОАО «Гидропривод») заложили новый елецкий микрорайон — поселок Мирный.

Началось строительство завода ЖБИ-5.

Открыт детский сад № 10 (ул. А. Гайтеровой, 17).

В Ельце началось строительство единственного в России завода для массового выпуска коррегирующих очковых оправ.

Сдан в эксплуатацию загородный пионерлагерь «Солнечный» для детей работников железнодорожного транспорта.

Открыта первая в Ельце школа-интернат на базе железнодорожного детского дома и средней ж. д. школы № 48. Ныне это школа-интернат № 4 ОАО «РЖД» (пл. Вермишева, 2).

1961 год (65 лет назад) — отмечает свой день рождения Елецкая городская стоматологическая поликлиника.

С Красной площади убрали памятник Сталину, а также его бюст, стоявший в Петровском парке.

Силами завода «Прожекторные угли» построена и открыта новая лучковская баня.

Образован елецкий горпромторг, ныне комитет потребительского рынка администрации городского округа г. Елец.

1971 год (55 лет назад) — открыт детский сад № 31 «Сказка» (ул. Октябрьская, 22).

Открыт магазин «Юбилейный» в Новых домах.

Построена столовая «Аэлита» в микрорайоне «Эльта».

Открыт памятник поэту, драматургу и революционеру А. А. Вермишеву на самой молодой (на тот момент) одноименной площади.

Елецкий исполнительный комитет горсовета депутатов принял решение о закрытии старого кладбища, расположенного у стен мужского Троицкого монастыря.

Открыто новое городское кладбище в районе Орловского шоссе.

1976 год (50 лет назад) — впервые зазвонили городские куранты, смонтированные на отреставрированной водонапорной башне в центре города.

Построен «Универсам» в поселке Строитель.

Открыта база отдыха треста «Елецтяжстрой» «Воргольские скалы» на территории бывшей мельницы купцов Талдыкиных.

Начато строительство дамбы через ручей Лучок, соединившей микрорайоны Эльта и Новые дома.

В Лучке по адресу: ул. А. Гайтеровой, 1-а открылась школа № 8.

1981 год (45 лет назад) — открыт памятный знак на трассе «Дон» неподалеку от села Екатериновка — в месте, где были остановлены немецко-фашистские захватчики в 1941 году.

Родился народный фотоклуб «Елец».

Открылся детский комбинат № 9 «Соловушка», располагавшийся по соседству с Петровским парком. Теперь в этом здании находится стационар елецкого филиала Липецкого областного наркологического диспансера (ул. А. Гайтеровой, 6-б).

1986 год (40 лет назад) — началась реконструкция площади Ленина.

Создан творческий клуб «Вече», объединивший краеведов и местную творческую интеллигенцию.

В Ельце сыграли первую советскую безалкогольную (их еще называли родниковыми) свадьбу.

Открылось городское подсобное хозяйство.

1991 год (35 лет назад) — появился городской центр занятости.

Проведены первые раскопки на Паженском городище.

1996 год (30 лет назад) — сооружен и открыт памятник на Красной площади в честь 850-летия Ельца.

Состоялось освящение Елецкой православной гимназии во имя святителя Тихона Задонского.

В районе слободы Аргамач при помощи летающего крана — вертолета Ми-10К — смонтирована новая 100-метровая телемачта.

У дома по адресу: ул. Маяковского, 1 открыт памятник Елецкому пехотному полку на средства местного галериста и коллекционера Е. П. Крикунова.

На городском кладбище состоялось освящение закладного камня под памятную часовню в честь ельчан, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и других «горячих» точках.

Состоялось торжественное открытие детской школы искусств, которая позже получила имя актрисы Любови Соколовой (ул. Мира, 96).

Создано муниципальное автономное учреждение «Аварийно-спасательная служба Ельца» (МАУ «АСС»).

2001 год (25 лет назад) — в ГДК состоялся первый широкий общегородской праздник Сретенья Господнего.

Секция борьбы «Локомотив» получила статус детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

2006 год (20 лет назад) — официально зарегистрирован клуб военно-исторической реконструкции «Копье».

Ельчанин Е. П. Крикунов открыл по адресу: ул. Советская, 56 частный музей — культурный центр им. народного художника России В. С. Сорокина.

На здании ДК железнодорожников (ул. Орджоникидзе, 9-а) открылась мемориальная доска в честь дважды Героя Социалистического Труда СССР, Героя России, легендарного оружейника и конструктора, создателя знаменитого стрелкового оружия М. Т. Калашникова, который в годы войны лежал здесь в госпитале и начал тут придумывать свой автомат «АК-47».

В Знаменском монастыре освящен деревянный храм во имя святителя Николая.

2011 год (15 лет назад) — на берегу реки Быстрой Сосны прошла первая премьера оперы «Тамерлан. Легенда о граде Ельце».

Центробанк Российской Федерации запустил в обращение серию десятирублевых монет, посвященных Ельцу.

В Ельце впервые провели общегородскую зарядку, посвященную Дню здоровья. Акция даже попала на экраны Центрального телевидения.

Открыт музей при ФКУ Т-2, один из самых интересных и закрытых подобных учреждений, созданный А. М. Голосным.

Состоялось торжественное открытие движения на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход города Ельца.

В микрорайоне Александровском открыта новая школа № 12, которая ныне носит имя Героя России В. А. Дорохина.

В Елецком филиале РосНОУ открылся новый 7-этажный корпус.

2016 год (10 лет назад) — открыт клуб «Домашняя гавань», объединяющий членов Елецкой городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

В ЕГУ им. И. А. Бунина сдан в эксплуатацию новый корпус, вместивший в себя студенческое общежитие, гостиничный комплекс и кафе (ул. Коммунаров, 10-а).

В микрорайоне Александровском открыт новый детский сад № 15.

Доцент ЕГУ им. И. А. Бунина, тренер-преподаватель спортшколы «Спартак», заслуженный мастер спорта России А. Ю. Кравцов в десятый раз (!) завоевал титул чемпиона мира по гиревому спорту.

2021 год (5 лет назад) — После реконструкции открыт железобетонный мост, через реку Быструю Сосну, ставший четырехполосным.

Открыт Центр «Мой бизнес» (ул. К. Маркса, 15).

В Ельце появилось местное отделение Липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В ЕГУ им. И. А. Бунина начали обучение первые 10 студентов по специальности «Лечебное дело».

В Комсомольском сквере открыт памятник уроженцу Ельца, генерал-прокурору Российской империи А. А. Хвостову.