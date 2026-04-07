Липецкое отделение движения «Экосистема» возглавило рейтинг региональных отделений за 2025 год. Основной проект этого отделения — акция «Зелёный автобус», стартовавшая в 2024 году. В рамках акции горожане могут оставить на остановках общественного транспорта пластик, текстиль, бумагу, старую технику, блистеры от таблеток и батарейки для переработки. Волонтёры также рассказывают о важности раздельного сбора отходов. За 2025 год было переработано 11 тонн вторсырья, а в 2024 — 4 тонны.

«Акция «Зеленый автобус» не просто помогает навести порядок в доме и избавиться от ненужного, но и учит горожан сознательному отношению к утилизации отходов, а также информирует о возможностях вторичной переработки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область обошла более 70 регионов России по числу реализованных проектов, вовлечённости волонтёров и реальному вкладу в охрану окружающей среды. В 2025 году по линии гуманитарной миссии в Краснодарский край для ликвидации последствий ЧС были направлены 25 активистов из нашего региона. В рамках Всероссийской акции «БумБатл» проведены десятки экоуроков и мастер-классов по формированию ответственного отношения к отходам. А во время Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» состоялось флагманское мероприятие с участием 210 человек — совместными усилиями собрано около 600 килограммов мусора. Особое место в работе движения заняла Международная акция «Сад Памяти». Липецкие волонтёры высадили 12 500 сеянцев сосны и берёзы в память о павших героях.

Также за год отделение провело больше 40 экоуроков в рамках Всероссийской олимпиады «Учи.ру» и проекта «Экомышление». А в акции «Марафон зелёных дел» с использованием мобильной мастерской переработки приняли участие свыше 500 человек. Отделение также активно участвовало в социальных акциях «Новый год в каждый дом» и «Россия — семья семей».

Во Всероссийском слёте Движения «Экосистема» приняли участие около 400 человек – руководители реготделений, а также органов власти, курирующих молодежную и экологическую политики, представители бизнес-сообщества и эксперты. В ходе деловой программы обсуждались возможности профессионального роста в отрасли, вклад общественных и волонтерских организаций в реализацию нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Экологическое благополучие», перспективы развития экоцентров в России и многое другое.