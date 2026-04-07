Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил вопросы безопасности региона с заместителем командующего Центральным округом национальной гвардии РФ Вячеславом Пытковым. Встреча приурочена к 10-летию со дня основания Росгвардии указом Президента РФ от 2016 года.

Вячеслав Пытков — генерал-лейтенант, обладатель трёх орденов Мужества. На СВО — с первых дней. Под его командованием росгвардейцы изъяли сотни единиц огнестрельного оружия и тысячи боеприпасов иностранного производства, задержали десятки членов террористических группировок. Подчинённые Пыткова добыли ценную информацию о планах противника и предотвратили провокации на территории РФ. Бойцы работали на самых опасных участках фронта. Когда враг обстреливал населённый пункт, военнослужащие эвакуировали мирных жителей. Под обстрелом был сильно ранен один из подчинённых Пыткова: генерал на руках вынес его из-под огня и оказал первую медпомощь. За проявленное указом Президента Российской Федерации Вячеславу Владимировичу присвоено звание Героя России.

«Липецкие сотрудники Росгвардии получили высокую оценку от Вячеслава Пыткова. Это важно для нас. Каждый третий боец ОМОН «Легион» отмечен государственными наградами: медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «За отличие в охране общественного порядка» и «За спасение погибавших». Каждая награда — это символ реальных поступков, мужества и самоотверженности. Я рад, что познакомился с генералом лично. Росгвардия всегда стоит на страже нашей страны и её граждан, и это возможно благодаря таким руководителям, как Вячеслав Пытков», — поделился своими впечатлениями Игорь Артамонов.