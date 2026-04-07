Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил вопросы безопасности региона с заместителем командующего Центральным округом национальной гвардии РФ Вячеславом Пытковым. Встреча приурочена к 10-летию со дня основания Росгвардии указом Президента РФ от 2016 года.

Вячеслав Пытков, генерал-лейтенант и кавалер трёх орденов Мужества, с первых дней участвует в специальной военной операции. Под его руководством росгвардейцы изъяли множество единиц огнестрельного оружия и тысячи боеприпасов иностранного производства. Они также задержали десятки участников террористических групп. Бойцы Пыткова получили важную информацию о планах противника и предотвратили провокационные действия на территории России. Они работали на самых опасных участках фронта, эвакуируя мирных жителей при обстрелах. Один из подчинённых Пыткова получил серьёзное ранение под огнём, но генерал лично вынес его из-под обстрела и оказал первую медицинскую помощь. За проявленное мужество и героизм указом Президента Российской Федерации Вячеславу Пыткову было присвоено звание Героя России.

«Липецкие росгвардецы получили высокую оценку от Вячеслава Владимировича, для нас это важно. Каждый третий сотрудник ОМОН «Легион» имеет государственные награды — медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «За отличие в охране общественного порядка», «За спасение погибавших». За каждым знаком отличия — реальные поступки, мужество и самотверженность. Рад, что познакомился с генералом лично. Росгвардия всегда стоит за нас, нашу страну и ещё никогда не подводила — именно потому, что во главе ведомства именно такие люди, как Вячеслав Пытков», — комментирует встречу Игорь Артамонов.