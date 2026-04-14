Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов навестил пострадавших от ночной атаки ельчан в больнице №1 им. Семашко. Трое из четверых поступивших прооперированы. Ещё одна женщина выписана после оказания медпомощи и будет долечиваться амбулаторно.

Один из пострадавших, получивших наиболее серьезные повреждения, — проникающие раны группой клетки —прооперирован и транспортирован на реанимобиле санавиации в Липецкую областную больницу. Еще двое после оперативных вмешательств продолжают лечение в отделении травматологии елецкой больницы. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме.

Игорь Артамонов выразил благодарность медицинским работникам за их своевременную помощь и подчеркнул, что ситуация с поврежденным имуществом жителей Ельца находится под пристальным вниманием. «Социальные службы и администрация города активно взаимодействуют с населением. Как только будет завершена оценка ущерба, мы приступим к восстановлению домов. В первую очередь, будем восстанавливать окна. Все необходимые поручения уже даны соответствующим службам», — подытожил губернатор региона.