Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов навестил пострадавших от ночной атаки ельчан в больнице №1 им. Семашко. Трое из четверых поступивших прооперированы. Ещё одна женщина выписана после оказания медпомощи и будет долечиваться амбулаторно.

Один из пострадавших, который получил серьезные ранения, включая проникающие травмы грудной клетки, был прооперирован и доставлен в Липецкую областную больницу на реанимобиле скорой помощи. Двое других пациентов, также после операций, продолжают лечение в травматологическом отделении елецкой больницы. Им оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Игорь Артамонов поблагодарил медиков за своевременно оказанную помощь и отметил, что ситуация с поврежденным имуществом ельчан сейчас на контроле. «Соцслужбы и мэрия работают с людьми. Как только завершится оценка ущерба, начнём восстанавливать дома. В первую очередь — окна. Поручения всем службам даны», — подытожил глава региона.