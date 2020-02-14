Глазков Иван Павлович

Мой свекор родился 16 февраля 1924 года в селе Петровское Измалковского района Орловской области. Окончив 7 классов, в 1942 году был призван на войну. Военную профессию осваивал в бою, был артиллеристом, сначала заряжающим, а потом наводчиком. Два месяца партизанил на Украине, потому что его 346-й артиллерийский полк попал в окружение.

За бои на Орловско-Курской дуге Иван Павлович награжден орденом Славы III степени. Расчет его орудия подбил 5 вражеских танков.

В том же 1943 году окруженная немецкая группировка пыталась прорваться с боями к своим, но не смогла, во многом благодаря «пушкарям». Фашисты в итоге сдались, а свекор был удостоен ордена Красной Звезды. Также он был награжден медалью Жукова и другими.

И. П. Глазков демобилизовался в 1947 году. После войны женился, у них с супругой Александрой Семеновной родился сын Владимир. Сейчас, к сожалению, его нет в живых, но зато есть внуки — Олег, Наталья и правнучка Дарья.

После войны свекор много где работал: шахтером, колхозником, железнодорожником, с 1972 года — на заводе «Эльта». Иван Павлович всегда оставался для семьи опорой. Мы до сих пор вспоминаем о нем с благодарностью. Умер он в феврале 2009 года.

М. ГЛАЗКОВА,

сноха,

Олег, Наталья и Дарья, внуки.

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