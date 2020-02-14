Поджоги автомобилей: почему они почти не раскрываются

Алексей БУТЕНКО,

помощник прокурора города,

юрист 1-го класса

Прокуратура города ежегодно анализирует работу правоохранительных органов по раскрытию преступлений, касающихся поджогов автомобилей, совершенных на территории Ельца. Данные преступления всегда причиняют гражданам значительный ущерб и вызывают общественный резонанс.

Особое внимание надзорный орган уделяет качеству рассмотрения сообщений данной категории и методике расследования уголовных дел.

За 2019 год следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено 9 уголовных дел по части 2 статьи 167 УК РФ (в позапрошлом году возбуждено 12). На данный момент по некоторым делам предварительное расследование продолжается.

Вместе с тем стоит отметить, что подавляющее большинство таких преступлений, совершенных в 2018 — 2019 годах, остается нераскрытым.

Раскрываемость уголовных дел данной категории остается на низком уровне, потому что практически все преступления совершаются в ночное время и в условиях неочевидности — когда само событие есть, а кто поджег, поди разберись, да и свидетелей нет.

Основной признак поджога — это оставленные на месте происшествия следы от легковоспламеняющихся и горючих веществ, в том числе отсутствие каплевидных образований на проводке транспортного средства.

В некоторых случаях оперативные данные показывают: сами потерпевшие знают о тех, кто причастен к совершению поджога. Но не желают давать соответствующие показания — опасаются возникновения конфликтов, неприязненных отношений. Причины такого отношения к расследованию уголовного дела могут быть разные, в том числе и недоверие к работе правоохранительных органов.

При установлении виновного в умышленной порче или повреждении имущества (т. е. автомобилей) путем поджога его наказывают лишением свободы на срок до пяти лет.