Дегтева Тамара Ивановна

Моя бабушка родилась в 1921 году в Ельце в простой многодетной семье. Закончив школу, поступила на курсы помощников машинистов паровозов. В начале войны работала по специальности. Немцы тогда часто бомбили город, а железнодорожный узел был у них особой мишенью. Фашисты регулярно совершали авианалеты, стремясь уничтожить ж. д. станцию. Во время одного из таких налетов моя бабушка едва не погибла.

Немецкие самолеты на бреющем полете пулеметными очередями расстреливали всех, кто попадался им на пути. Томара едва успела добежать до воронки, чтобы спрятаться. Когда стих гул взрывов, оказалось, что одна из шальных пуль повредила ей пальто.

В конце войны Тамара Ивановна работала кладовщиком в Красных казармах. Волею судьбы ей здесь пришлось столкнуться с немцами, правда, военнопленными, которые находились там и работали в Ельце после окончания войны.

Т. И. Дегтева была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

В дальнейшем она связала свою жизнь с торговлей. Долгое время работала буфетчицей в школе машинистов, ушла на заслуженный отдых, когда ей было уже за 70.

Всегда с теплотой и любовью вспоминаю ее и моего деда Сергея, ее мужа, тоже железнодорожника. Мне очень их не хватает.

И. ПИЛЯЕВ,

внук.

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