Дегтярев Николай Павлович

Николай Павлович Дегтярев родился 25 ноября 1913 года в деревне Жгунь, в Белоруссии. В 1933 году окончил железнодорожную школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) им. Дзержинского и был направлен в Новозыбков Орловской области (сейчас Брянская область). Этот город находится на границе с Белоруссией и Украиной. В то время говорили, что в Новозыбкове петух поет на три республики. В 1934 году Николай женился на Зинаиде Закатовой. А в 1938-м у них родилась дочка Галя, моя бабушка.

В 1939 году Николай Павлович ушел на Финскую войну, вернулся кадровым военным. А в 1941 году умерла его жена, и он остался с двухлетней дочкой на руках. В первые дни Великой Отечественной был мобилизован.

…Бабушка достает пожелтевшие от времени листочки бумаги. Это письма с фронта. И в каждом он спрашивает родных: «Как там моя дочка Галочка?».

Потом переписка прервалась. И вот в ноябре 1942 года пришло страшное известие: капитан Н. П. Дегтярев значится пропавшим без вести. Родные хранили его письма. И надеялись на чудо.

А в 1965 году бабушка занялась поиском своего отца. Из Подольского архива Министерства обороны пришло сообщение о том, что Николай Павлович Дегтярев, 1913 года рождения, капитан, заместитель командира 6-й стрелковой роты по политчасти 953-го стрелкового полка, убит в городе Великие Луки 15 декабря 1942 года. Там и похоронен в братской могиле. Несколько лет назад моя тетя Люда побывала там и привезла частицу земли с места захоронения.

Всего в нашей семье в годы войны погибли 6 мужчин.

Л. БЕЛОУСОВА,

правнучка участников Великой Отечественной войны