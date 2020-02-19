Дедяев Митрофан Иванович

Родился в 1926 году в Долгоруковском районе. В армию был призван в апреле 1943-го. Попал в танковую школу, был курсантом до лета 1944 года. Направлен на фронт в звании сержанта, командовал орудием. Освобождал Прибалтику. Был ранен, полгода лечился в госпитале. День Победы встретил в Кенигсберге. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». В 50-летний юбилей ему вручили орден Отечественной войны II степени.

После войны 20 лет отработал шахтером, потом переехал в Елецкий район в совхоз «Маевка», где трудился еще 20 лет. Умер в сентябре 1992 года.

Н. ДЕДЯЕВ,

сын.

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