Дрякин Иван Стефанович

Мой дедушка, Иван Стефанович, родился в сентябре 1922 года в деревне Макаровке Елецкого района. Военную присягу он принял 7 ноября 1941-го. В том же году окончил курсы разведчиков. Служил в 466-м отдельном стрелковом батальоне командиром отделения.

Повидал на войне много. Самое тяжелое, по его рассказам, было хоронить павших товарищей и замученных фашистами мирных жителей. И. С. Дрякин воевал отважно. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».

Дедушка с боями прошел всю войну. Демобилизован был в январе 1946 года. Мы очень им гордимся. В 2008 году Иван Стефанович ушел из жизни, но память о нем бережно хранится в нашей семье.

Т. САЛЬКОВА,

внучка.

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