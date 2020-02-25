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Бессмертный полк

Дрякин Иван Стефанович

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Мой дедушка, Иван Стефанович, родился в сентябре 1922 года в деревне Макаровке Елецкого района. Военную присягу он принял 7 ноября 1941-го. В том же году окончил курсы разведчиков. Служил в 466-м отдельном стрелковом батальоне командиром отделения.
Повидал на войне много. Самое тяжелое, по его рассказам, было хоронить павших товарищей и замученных фашистами мирных жителей. И. С. Дрякин воевал отважно. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».
Дедушка с боями прошел всю войну. Демобилизован был в январе 1946 года. Мы очень им гордимся. В 2008 году Иван Стефанович ушел из жизни, но память о нем бережно хранится в нашей семье.
Т. САЛЬКОВА,
внучка.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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