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Бессмертный полк

Дурнев Николай Иванович

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Это мой дедушка. Он родился в 1922 году в Задонске. В армии по призыву служил на Севере. Когда началась финская война, закончил краткосрочные курсы младших командиров. Ему с товарищами выдали форму, присвоили звание младших лейтенантов и отправили на фронт. Стояли сильные морозы, приходилось преодолевать километры открытой болотистой местности, насквозь простреливаемой финскими снайперами. Как вспоминал дед, вода на полах шинели быстро превращалась в сосульки, и при ходьбе они звенели… Согревались, когда нужно было окапываться и долбить мерзлую землю.
Николай Иванович в одном из боев оказался ранен. Вернувшись из госпиталя, вновь воевал в Заполярье, теперь уже в Великую Отечественную. Получил звание лейтенанта и был назначен на должность командира пулеметного взвода. Снова контузия, госпиталь и опять на фронт. В 1944-м — очередное ранение в область позвоночника, и его комиссовали. Предлагали группу инвалидности, но дед не согласился: «Кто ж замуж за инвалида пойдет?».
После возвращения в Елец работал военруком в ТУ-2 (ныне Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий). Там встретил Полину Ефремовну, участницу трудового фронта, которая после окончания местного учительского института работала педагогом. В мае 1946 года они поженились и прожили вместе без малого 50 лет.
На один из юбилеев Победы деда пригласили на встречу ветеранов Карельского фронта, но по состоянию здоровья (ему с годами стало сложнее передвигаться, и инвалидность все же пришлось оформить) поехать он не мог. Позже ему пришла посылка из Ленинграда, в которой находился знак «Почетный ветеран Карельского фронта», которым он очень гордился.
Дед был скромным человеком, не любил рассказывать о войне, поэтому мы так мало знаем о его фронтовых годах. Но когда смотрел фильмы о Великой Отечественной, мог пустить скупую мужскую слезу, а главным праздником признавал День Победы. Поэтому мы все — внуки, правнуки — по нашей семейной традиции в День защитников Отечества и День Победы раскладываем на специальных подушечках награды наших дедов-фронтовиков — чтобы новые поколения не забывали, какой ценой был завоеван мир.
О. НЯНЕНКОВ,
внук.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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