Зацепин Василий Петрович

Хочу рассказать об одном моем прадедушке по материнской линии – Зацепине Василии Петровиче.

Родился прадедушка в 1907 году в селе Ольшанец, Орловской области, в настоящее время это наш город Елец. В возрасте 12 лет окончил 4 класса Ольшанской Начальной школы. 15 сентября 1929 года в возрасте 22 лет призван в ряды Красной Армии на срочную службу. В 1931 году вернулся домой и до начала Великой Отечественной войны работал вагонным мастером в Елецком депо. В 1936 г. женился на моей прабабушке -Лопухиной Евгении Петровне. До войны у него родилось 2 сына.

С началом Великой Отечественной войны прадедушка оставался работать в тылу по брони. 16 февраля 1943 года в возрасте 36 лет был призван в ряды Красной Армии на Украинский фронт. Военную Присягу принял в 1943 году в 79 гвардейской дивизии 227 гвардейского полка. Прадедушка сразу попал в разведроту в звании «рядового». Но послужить ему удалось недолго – всего 2 недели. 24 июля 1943 года при попытке взять фашистского «языка», Василий Петрович сам попадает в плен, где находится 8 месяцев. Четыре раза прадедушка пытался бежать из плена, но все попытки были неудачными. Лишь в марте 1944 года ему с товарищем удается бежать. Осуществить побег помогла женщина, которая вывезла их на телеге с сеном с территории врага.

Вновь непосредственное участие в боевых действиях Василий Петрович принимает с 19 марта 1944 года по 9 мая 1945 года в качестве разведчика, стрелка-автоматчика и сапера. За это время прадедушка прошел пол-Европы. Участвовал в боях и имеет благодарности за форсировании ДУНАЯ, бои за город БУДАПЕШТ, за взятие городов ЭГЕР, СИКСО (Венгрия), НИТРА, ГАЛАНТА, ПРЕВИЗДА (Словакия), ГОДОНИН, БРНО (Чехия) и другие.

Бог сохранил прадеда от ранений и контузий. Он рассказывал такой случай: когда они обедали с боевыми товарищами, вражеская мина при обстреле попала прямо в центр стола. Погибли все, кто был рядом. Прадед чудом уцелел.

После победы 9 мая 1945 года война для прадедушки не закончилась. Он попал на Забайкальский фронт для участия в боевых действиях с Японией. Война для Василия Петровича закончилась только 6 ноября 1945 года на Дальнем Востоке.

Прадедушка был награжден следующими боевыми медалями:

Медаль «За боевые Заслуги» , медаль «За взятие Будапешта», медаль «За Победу над Германией», медаль «За Победу над Японией», Медаль «За освобождение Праги» и др.

После войны работал обходчиком вагонов, мойщиком вагонов, столяром.

У прадедушки было 4 детей – 2 сына и 2 дочери. Самая младшая дочь – моя бабушка Валя.

Память о прадедушке храним мы – его близкие.

Мария Эстлер,

Ученица 3А класса МБОУГ № 97