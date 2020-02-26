Зиборов Алексей Андреевич

Мой отец Алексей Андреевич Зиборов родился в 1911 году в елецкой многодетной семье. На фронт был призван 27 ноября 1941 года. Алексей Андреевич служил сапером, задача его подразделения состояла в том, чтобы разминировать опасные участки, которые оставляли после отхода гитлеровские захватчики.

12 марта 1943 г. отец был контужен и отправлен в госпиталь. После лечения вернуться на фронт не смог, ибо частично потерял зрение и получил свидетельство об освобождении от воинской обязанности. Вернулся в Елец. Трудился на базе УГМР п/я 117 (ныне хлебная база № 30) в должности заместителя начальника предприятия по качеству. Здесь отец проработал до выхода на пенсию в 1976 году. Алексей Андреевич награжден медалью «За победу над Германией», а также юбилейными медалями.

Как и все фронтовики, очень трепетно относился к празднику 9 Мая, всегда ходил на митинги, но очень мало рассказывал о войне, т. к. эти воспоминания были для него очень тяжелыми и волнительными.

Н. ОБОЛЕШЕВА,

дочь

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