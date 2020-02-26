Зиборов Александр Федотович

Наш папа и дедушка родился в 1923 году. Семнадцатилетним мальчишкой пошел в военкомат, чтобы его взяли на фронт добровольцем, сказал, что ему уже исполнилось 18 лет. Попал в пехоту, воевал, получил ранение. После госпиталя его направили учиться в танковую школу. Стал механиком-водителем. Прошел всю войну, закончив ее в Восточной Пруссии. Награжден боевыми орденами и медалями.

После войны работал в транспортной милиции, получал награды уже в мирной жизни за безупречную службу.

Он был добрым, отзывчивым человеком. Его не стало в мае 2005 года. Мы очень им гордимся.

Дети, внуки.

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