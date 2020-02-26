новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Зиборов Александр Федотович

0 0

Наш папа и дедушка родился в 1923 году. Семнадцатилетним мальчишкой пошел в военкомат, чтобы его взяли на фронт добровольцем, сказал, что ему уже исполнилось 18 лет. Попал в пехоту, воевал, получил ранение. После госпиталя его направили учиться в танковую школу. Стал механиком-водителем. Прошел всю войну, закончив ее в Восточной Пруссии. Награжден боевыми орденами и медалями.
После войны работал в транспортной милиции, получал награды уже в мирной жизни за безупречную службу.
Он был добрым, отзывчивым человеком. Его не стало в мае 2005 года. Мы очень им гордимся.
Дети, внуки.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Зыков Николай Никитович

Золотов Вячеслав Петрович

Зиборов Алексей Андреевич

Зернова Елена Аркадьевна

Зернов Дмитрий Александрович

1 из 25

Подписывайтесь на нас @kznam_ru