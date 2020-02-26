Золотов Вячеслав Петрович

Это мой прадедушка. Он родился в 1912 году. В первые дни Великой Отечественной войны был призван в армию. Воевал на северо-западном направлении в артиллерии командиром орудия.

Есть такая маленькая пушка — «сорокапятка» — противотанковое орудие калибром 45 миллиметров. Врагу такая «малышка» наносила большой урон. Например, прадедушкино орудие останавливало фашистские танки, уничтожило 15 вражеских дотов, за что В. П. Золотов был награжден орденом Красной Звезды. А еще — медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». В одном из боев прадед вынес с поля раненого командира. Домой Вячеслав Петрович Золотов вернулся в 1944 году, весь израненный, с перебитой ногой.

Прадедушка не любил рассказывать о войне. Все данные о нем мы «откопали» в Интернете. Но мне рассказывали, как по ночам Вячеслав Петрович иногда кричал: «Заряжай! Огонь!». Значит, снилась война. До конца своих дней он носил в затылке и легком вражеские осколки.

Прадеда не стало в 1977 году. Я тогда еще не родился. Но мы свято храним фотографии, награды, а 9 Мая всегда ходим на его могилу.

Я горжусь своим героическим прадедом!

Н. ГАДЮКОВ,

ученик 7 класса гимназии № 97.

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