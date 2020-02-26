Зыков Николай Никитович

Мой прадедушка родился в 1915 году в селе Хмелинце Задонском районе. Он принимал участие в боевых действиях с Финляндией, прошел всю Великую Отечественную. Окончил командирские курсы, получил звание младшего лейтенанта.

Он командовал ротой 132-го отдельного саперного полка на Воронежском фронте. В 1943 году на его груди появилась первая награда — медаль «За отвагу».

Особенно отличился Николай Никитович при форсировании Днепра у села Григоровка Черкасской области в сентябре 1943 года. Его роте было поручено организовать переправу на правый берег, сильно укрепленный противником. Никаких плавсредств для этого не было. Саперы сумели разыскать лишь несколько ветхих лодок, а из бревенчатого сарая соорудить плот. И отправились на нем на правый берег. Несмотря на ожесточенное сопротивление фашистов, рота заняла плацдарм на другом берегу и доставила туда десятки тонн военных грузов, а также свыше двух тысяч бойцов с вооружением. За этот подвиг 10 января 1944 года прадеду было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Н. Н. Зыков, капитан в отставке, работал в Ельце, был директором кирпичного завода, получил орден Ленина. В 1968 году прадедушки не стало, но вся наша семья помнит его и гордится. А на родине прадедушки в селе Хмелинце Задонского района установлен бронзовый бюст.

А. ГАЙТЕРОВ,

правнук.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#