Выбор за тобой: приходи и делай!

Маруся БЫКОВА

В среду, 11 марта, в драмтеатре «Бенефис» состоится премьера спектакля «Мудритель» по мотивам пьесы А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» от молодежного театра «Проект».

Все начиналось

22 года назад



Это творческое объединение под руководством режиссера Олега Михайловича Климова существует более 20 лет. Идея его создания пришла в далеком 1998 году после постановки спектакля «Чучело» с выпускниками детской школы искусств имени Л. Соколовой. Премьера прошла на ура, получив высокую оценку публики. Тут Олег Михайлович понял, что необходимо создать молодежный театр, в котором юные дарования могли бы выразить свои мысли и эмоции.

В творческую семью «Проекта» может попасть не каждый. Но если человек талантлив, работоспособен, умеет понять творческие запросы режиссера, то двери театра открыты. Олег Михайлович гордится своими воспитанниками и всех помнит. Некоторые из них связали свою жизнь с профессиональной сценой и служат в Воронеже, Москве, в нашем «Бенефисе».

Всем ученикам Олег Михайлович прививает стремление к самосовершенствованию, любовь к искусству, к созиданию.

О чем

новый спектакль?

По словам режиссера, новый спектакль молодежного театра «Проект» будет о честности. Пьеса «На всякого муд­реца довольно простоты» во все времена звучит остро, злободневно и актуально, особенно для молодых людей. Каким способом можно сделать карьеру и выбиться в люди? Как создаются и гибнут человеческие репутации? На эти вопросы отвечают Островский и актеры «Проекта», рассказывая историю молодого человека по фамилии Глумов, решившего во что бы то ни стало добиться высокого положения в обществе.

— Люди во все времена одинаковы. Ловкий манипулятор Глумов обаятельно использует окружающих в собственных интересах и начинает верить в свою безнаказанность. Но постепенно та «гниль», которую он видит в окружающих, окутывает его. Спектакль полон юмора и острых ситуаций, иронии и улыбок, однако за этим смехом — слезы обманутых и неожиданное осознание того, как много фальши вокруг и внутри нас. Конфликт между порядочностью, погоней за успехом и признанием — вечный, — считает О. М. Климов.

Кто играет?

В спектакле задействована вся труппа молодежного театра — ребята от 17 до 25 лет. Режиссер признается, что роли распределять было несложно, как-то все сразу само собой подобралось.

Мне удалось пообщаться с актерами «Проекта» Даниилом Ушаковым и Андреем Логуновым.

— Я играю Нила Федосеича Мамаева. Эта роль полностью заставила меня перевоплотиться в своего героя, который очень хитер и ищет выгоду во всем, пользуясь своим положением. На самом деле материал серьезный и очень сложный, пришлось проделать много домашней работы. Постановка обещает быть интересной зрителю. Мы постараемся донести людям то, что пора переставать врать, сплетничать, нужно быть честными и настоящими, — говорит Даниил Ушаков.

— В этом спектакле играю генерала Крутицкого, которому, как пишет Островский, уже за 60. Мой герой считает себя общественным деятелем, постоянно критикует нововведения. В постановке он будет показан с разных сторон, в каждом эпизоде подстраиваясь под тех персонажей, с которыми взаимодействует. Процесс репетиций сложный, творческий. Вместе с героем проживаешь его жизнь, постоянно думаешь, как меняются его состояние, поступки и действия, стараешься соответствовать роли, — рассказал Андрей Логунов.