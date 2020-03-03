новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Горожане

Мама художника

0 0

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

В конце прошлого месяца известный художник-постановщик Владимир Гудилин отметил свое 60-летие. Подарком к собственному юбилею стала его победа на престижном кинематографическом конкурсе «Золотой орел — 2020» за работу в фильме «Одесса». Владимир родом из Ельца, здесь прошли его детство и юность, здесь живет его мама Тамара Алексеевна…

«Больше всего
я люблю рисовать»

Т. А. Гудилина.

«Я не знаю, кем я буду, но больше всего я люблю рисовать», — написал в школьном сочинении елецкий семиклассник Володя Гудилин.
Мама будущего известного художника-постановщика «Мосфильма», лауреата престижных профессиональных наград — таких, как «Ника», «Золотой овен», «Белый слон», «Золотой орел» — Тамара Алексеевна Гудилина рассказывает, что ее старший сын Владимир рисовал (и до сих пор рисует!) везде и всегда. Скорее всего дар художественного творчества передал сыну отец. Он не имел профессионального образования, но работал художником-оформителем, причем писал транспаранты, лозунги и прочие средства наглядной агитации мастерски, без всякой подготовки и разметки. При этом с сыновьями (у Тамары Алексеевны два сына, младший Сергей тоже художник-постановщик) рисованием особо не занимался. Правда, на 15-летие отец подарил Владимиру палитру и кисти.
Впрочем, был еще один момент, в котором глава семьи сыграл определяющую роль в судьбе старшего сына. Вот как сам Владимир пишет об этом в автобиографии (мама бережно хранит два листка, исписанных убористым почерком): «В 7-м классе отец привел Николая Ивановича Климова, как тогда показалось, старого художника с большущей бородой (ему тогда было 27 лет!). С тех пор считаю его своим первым и главным учителем. Писал натюрморты 2 — 3 раза в неделю и, сидя на тесной кухне однокомнатной «хрущевки» у Климова, постигал премудрости цвета, композиции»…


«Скромный трудяга»

Тамара Алексеевна, рассказывая о старшем сыне, чаще всего произносит три слова: «трудяга», «собранный», «скромный». Он, уверяет мама, с детства был таким. Поэтому с легкой душой отпустила Владимира в Москву — учиться в художественно-промышленном училище им. М. Калинина на отделении ручного ковроткачества. Учеба там стала для него своеобразным трамплином — и в жизни, и в творчестве: «Любовь к народному искусству, лубку — оттуда». Кстати, там он получил одну из первых серьезных наград: по его рисунку был соткан ковер, который потом экспонировался на ВДНХ и даже получил серебряную медаль главной выставки страны. И еще заплатили 100 рублей — по тем временам немалые деньги, которые студенту, постоянно подрабатывающему то дворником, то разносчиком газет, оказались весьма кстати.
Тамара Алексеевна, как могла, поддерживала старшего и растила младшего: их отец скоропостижно скончался. Сама она по профессии инженер-строитель, большую часть почти 40-летней трудовой деятельности работала на ЖБИ-5, перед уходом на заслуженный отдых (последние 12 лет) — в «Елецгазе». Сыновья понимали, что маме нелегко, потому никогда ничего не требовали, не капризничали, не завидовали другим — всего в жизни добивались сами.


«Заболел кино»

Следом за старшим сыном, который к тому времени, отслужив армию, «днем работал маляром-штукатуром, вечером учился в пединституте на художественно-графическом факультете и тогда «заболел» кино» в столицу, в училище, которое заканчивал старший брат, поступил Сергей. Маме оставалось только следить за тем, как строят ее мальчишки свою жизнь. А она у них била ключом: Владимир, «заболев кино», бросил пединститут и, пройдя жесткий отбор, поступил во ВГИК «на художника кино». Ему повезло с педагогом: им стал народный художник РСФСР А. Т. Борисов, успешно работавший с такими маститыми режиссерами, как Хуциев, Данелия, Бондарчук, Соловьев, Рязанов.
Несмотря на загруженность и занятость, оба брата (Сергей, как и Владимир, закончил ВГИК и тоже стал художником-постановщиком) постоянно на связи с мамой. Так бывало всегда, и в то время, когда только делали первые шаги в любимом деле, и теперь, став асами в своей профессии. Звонят по телефону, по возможности приезжают домой, делятся новостями, держат Тамару Алексеевну в курсе своих дел. Например, Владимир рассказывал, что к фильму «Одесса», за который он и получил в этом году «Золотого орла», пришлось построить на «Мосфильме» целую улицу этого южного города, где тщательно, скрупулезно представлены все самые мельчайшие детали, характерные для настоящей Одессы и быта ее жителей. Тамара Алексеевна с гордостью (мама есть мама!) рассказывает, что уже после того, как фильм был снят и одесская улица стала как бы и не нужна, на «Мосфильме» тем не менее она «прожила» еще некоторое время, став настоящим учебным пособием для нынешних студентов ВГИКа — их возили сюда специально показывать уникальную работу мастера.


Женат на работе

При этом сам Владимир, несмотря на признание и известность в мире кино, так и остался скромным человеком, который даже стесняется особого внимания к своей персоне. Он по-прежнему часто приезжает в Елец к маме и ни на секунду не расстается с блокнотиком и карандашом — как и в детстве, много рисует, делает наброски. Тамара Алексеевна давно поняла, что ее старший сын надолго, навсегда женат на своей работе. Он любит свою дочь Сашу, принимает участие в ее судьбе. Девушка закончила актерский факультет ГИТИСа. При этом папа, видимо, передал ей свой дар рисования, не случайно дочка реализует себя как художник по костюмам и художник-гример. А бабушка Тамара Алексеевна бережно хранит детские рисунки Сашеньки — она некоторое время жила в Ельце и много рисовала. Владимир собрал все эти листки с изображенными на них куклами и вставил в раму — получилась одна большая картина, которую можно назвать «Папина дочка»…
Квартира Тамары Алексеевны — как филиал небольшого музея. Здесь много работ сыновей, их рабочих набросков к разным фильмам, а также картины местных, елецких художников. А еще альбомы, брошюры, книги, вырезки из газет и журналов, где рассказывается о ее сыновьях Владимире и Сергее, их творчестве, наградах, интересных работах в кино. Тамара Алексеевна всю жизнь посвятила сыновьям. Они ее радость и забота, свет в окне. Она по-прежнему волнуется и переживает за них. Наверное, это удел всех матерей, независимо от того, «звездного» мальчика они вырастили или обычного человека.

В ТЕМУ:

Владимир Гудилин любит приезжать в Елец: здесь у него друзья-художники, с которыми он проводит время, а еще он обязательно ходит в театр, смотрит все премьеры, особенно если в них занят Владимир Громовиков, с которым они дружат много лет. Недаром в своей автобиографии Гудилин сделал приписку, ну никак не подходящую под строгий, официальный статус документа: «В Елец приезжаю часто, люблю его и знаю всех художников и много-много других замечательных людей»…

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Спасибо за яркие краски праздников

Главный редактор — лауреат премии СЖР

«Будем прославлять нашу, елецкую!»

Доктор Н. М. Попов

1 из 10

Подписывайтесь на нас @kznam_ru