Мама художника

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

В конце прошлого месяца известный художник-постановщик Владимир Гудилин отметил свое 60-летие. Подарком к собственному юбилею стала его победа на престижном кинематографическом конкурсе «Золотой орел — 2020» за работу в фильме «Одесса». Владимир родом из Ельца, здесь прошли его детство и юность, здесь живет его мама Тамара Алексеевна…

«Больше всего

я люблю рисовать»

Т. А. Гудилина.

«Я не знаю, кем я буду, но больше всего я люблю рисовать», — написал в школьном сочинении елецкий семиклассник Володя Гудилин.

Мама будущего известного художника-постановщика «Мосфильма», лауреата престижных профессиональных наград — таких, как «Ника», «Золотой овен», «Белый слон», «Золотой орел» — Тамара Алексеевна Гудилина рассказывает, что ее старший сын Владимир рисовал (и до сих пор рисует!) везде и всегда. Скорее всего дар художественного творчества передал сыну отец. Он не имел профессионального образования, но работал художником-оформителем, причем писал транспаранты, лозунги и прочие средства наглядной агитации мастерски, без всякой подготовки и разметки. При этом с сыновьями (у Тамары Алексеевны два сына, младший Сергей тоже художник-постановщик) рисованием особо не занимался. Правда, на 15-летие отец подарил Владимиру палитру и кисти.

Впрочем, был еще один момент, в котором глава семьи сыграл определяющую роль в судьбе старшего сына. Вот как сам Владимир пишет об этом в автобиографии (мама бережно хранит два листка, исписанных убористым почерком): «В 7-м классе отец привел Николая Ивановича Климова, как тогда показалось, старого художника с большущей бородой (ему тогда было 27 лет!). С тех пор считаю его своим первым и главным учителем. Писал натюрморты 2 — 3 раза в неделю и, сидя на тесной кухне однокомнатной «хрущевки» у Климова, постигал премудрости цвета, композиции»…



«Скромный трудяга»

Тамара Алексеевна, рассказывая о старшем сыне, чаще всего произносит три слова: «трудяга», «собранный», «скромный». Он, уверяет мама, с детства был таким. Поэтому с легкой душой отпустила Владимира в Москву — учиться в художественно-промышленном училище им. М. Калинина на отделении ручного ковроткачества. Учеба там стала для него своеобразным трамплином — и в жизни, и в творчестве: «Любовь к народному искусству, лубку — оттуда». Кстати, там он получил одну из первых серьезных наград: по его рисунку был соткан ковер, который потом экспонировался на ВДНХ и даже получил серебряную медаль главной выставки страны. И еще заплатили 100 рублей — по тем временам немалые деньги, которые студенту, постоянно подрабатывающему то дворником, то разносчиком газет, оказались весьма кстати.

Тамара Алексеевна, как могла, поддерживала старшего и растила младшего: их отец скоропостижно скончался. Сама она по профессии инженер-строитель, большую часть почти 40-летней трудовой деятельности работала на ЖБИ-5, перед уходом на заслуженный отдых (последние 12 лет) — в «Елецгазе». Сыновья понимали, что маме нелегко, потому никогда ничего не требовали, не капризничали, не завидовали другим — всего в жизни добивались сами.



«Заболел кино»

Следом за старшим сыном, который к тому времени, отслужив армию, «днем работал маляром-штукатуром, вечером учился в пединституте на художественно-графическом факультете и тогда «заболел» кино» в столицу, в училище, которое заканчивал старший брат, поступил Сергей. Маме оставалось только следить за тем, как строят ее мальчишки свою жизнь. А она у них била ключом: Владимир, «заболев кино», бросил пединститут и, пройдя жесткий отбор, поступил во ВГИК «на художника кино». Ему повезло с педагогом: им стал народный художник РСФСР А. Т. Борисов, успешно работавший с такими маститыми режиссерами, как Хуциев, Данелия, Бондарчук, Соловьев, Рязанов.

Несмотря на загруженность и занятость, оба брата (Сергей, как и Владимир, закончил ВГИК и тоже стал художником-постановщиком) постоянно на связи с мамой. Так бывало всегда, и в то время, когда только делали первые шаги в любимом деле, и теперь, став асами в своей профессии. Звонят по телефону, по возможности приезжают домой, делятся новостями, держат Тамару Алексеевну в курсе своих дел. Например, Владимир рассказывал, что к фильму «Одесса», за который он и получил в этом году «Золотого орла», пришлось построить на «Мосфильме» целую улицу этого южного города, где тщательно, скрупулезно представлены все самые мельчайшие детали, характерные для настоящей Одессы и быта ее жителей. Тамара Алексеевна с гордостью (мама есть мама!) рассказывает, что уже после того, как фильм был снят и одесская улица стала как бы и не нужна, на «Мосфильме» тем не менее она «прожила» еще некоторое время, став настоящим учебным пособием для нынешних студентов ВГИКа — их возили сюда специально показывать уникальную работу мастера.



Женат на работе

При этом сам Владимир, несмотря на признание и известность в мире кино, так и остался скромным человеком, который даже стесняется особого внимания к своей персоне. Он по-прежнему часто приезжает в Елец к маме и ни на секунду не расстается с блокнотиком и карандашом — как и в детстве, много рисует, делает наброски. Тамара Алексеевна давно поняла, что ее старший сын надолго, навсегда женат на своей работе. Он любит свою дочь Сашу, принимает участие в ее судьбе. Девушка закончила актерский факультет ГИТИСа. При этом папа, видимо, передал ей свой дар рисования, не случайно дочка реализует себя как художник по костюмам и художник-гример. А бабушка Тамара Алексеевна бережно хранит детские рисунки Сашеньки — она некоторое время жила в Ельце и много рисовала. Владимир собрал все эти листки с изображенными на них куклами и вставил в раму — получилась одна большая картина, которую можно назвать «Папина дочка»…

Квартира Тамары Алексеевны — как филиал небольшого музея. Здесь много работ сыновей, их рабочих набросков к разным фильмам, а также картины местных, елецких художников. А еще альбомы, брошюры, книги, вырезки из газет и журналов, где рассказывается о ее сыновьях Владимире и Сергее, их творчестве, наградах, интересных работах в кино. Тамара Алексеевна всю жизнь посвятила сыновьям. Они ее радость и забота, свет в окне. Она по-прежнему волнуется и переживает за них. Наверное, это удел всех матерей, независимо от того, «звездного» мальчика они вырастили или обычного человека.

В ТЕМУ:

Владимир Гудилин любит приезжать в Елец: здесь у него друзья-художники, с которыми он проводит время, а еще он обязательно ходит в театр, смотрит все премьеры, особенно если в них занят Владимир Громовиков, с которым они дружат много лет. Недаром в своей автобиографии Гудилин сделал приписку, ну никак не подходящую под строгий, официальный статус документа: «В Елец приезжаю часто, люблю его и знаю всех художников и много-много других замечательных людей»…