Калугин А. А.

Родился мой отец в селе Лавы Елецкого района в 1915 году. Воспитала его мать — Вера Афанасьевна. Многие из папиной родни и сейчас живут в Лавах и Ельце. Это Калугины, Клоковы, Аристарховы. Мы, его дочери, осели в Белоруссии, в Минске.

В армию папу призвали в 1933 году по комсомольскому призыву из Ельца. Он закончил военное училище в Москве, начал службу после училища на границе в Заполярье, в Мурманской области. Там его и застала Великая Отечественная война. Прошел ее всю, награжден орденами и медалями. После Победы служил в Белоруссии, здесь же вышел в отставку в звании майора. Много лет работал «на гражданке». В свободное время писал стихи.

Наш отец умер 3 ноября 2012 года. Его стихи — добрая память о его любимой малой родине, о судьбе, о войне. В этом году отмечаем замечательную дату — 70-летие Победы. Наш дед, Александр Иванович Калугин, погиб в 1915 году в 1-й мировой войне и не увидел своего новорожденного сына. Отец часто скучал по родным местам и свои чувства выражал, как мог, стихотворно. В преддверии Дня Победы ваша газета наверняка будет вспоминать о земляках — ветеранах Великой Отечественной, упомяните и нашего отца, напечатав его стихотворение.

Л. КАЛУГИНА,

дочь ветерана войны, г. Минске.

По просьбе дочери публикуем стихотворения ее отца, фронтовика А. А. Калугина.

Моя дорога была сложной,

Шла от деревни до Москвы,

Где я училище закончил,

Чтоб стать на рубеже страны.

Училищем направлен в Мурманск,

Чтоб свою службу продолжать,

Чтоб там, на Севере суровом,

Родную землю охранять.

Потом пришла война большая,

Прошлось Россию защищать,

Громить врага, ходить в атаку,

Неделями в снегу лежать.

На фронте я сражался честно,

Свой долг я выполнил сполна,

Война закончилась победой,

Героям дали ордена.

*

Недавно побывал на Лавах,

Ходил по памятным местам,

Хотелось встретиться с друзьями,

Так мало их осталось там.

Одни ушли, свой дом покинув,

В чужом краю судьбу нашли,

Другим участок в три аршина

Неподалеку отвели.

С тобой встречаемся мы редко,

Моя родная сторона,

Но я ведь лавский, я оттуда,

И там прошла моя весна…

Прошла моя неудалая,

Моя суровая прошла,

И пусть она была такая,

Но все же мне она мила.