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Бессмертный полк

Камышев Николай Андреевич

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Мой отец родился в 1923 году в селе Воронце Елецкого района. В армию был призван в 1942 году Елецким райвоенкоматом.
Воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах в стрелковом полку. В 1943 году его наградили медалью «За боевые заслуги». Отец «со своим расчетом уничтожил 4 автомашины с прицепами, 2 ручных пулемета и 130 фашистов» — так написано в наградном листе. Н. А. Камышев также награжден медалью «За отвагу» за то, что отличился в боях на территории Киевской области.
В 1944 году на 1-м Белорусском фронте отец получил тяжелое ранение в правую голень. Долго находился на лечении в госпиталях, о чем свидетельствует сохранившаяся справка. В 1945 году его комиссовали из армии по ранению.
Впоследствии папа был награжден многими юбилейными медалями и орденом Отечественной войны II степени.
Всю свою жизнь Николай Андреевич проработал в совхозе «Воронецкий». С мамой они вырастили и воспитали четырех детей. Умер отец в 1997 году.
В. СМЫКОВА,
дочь.

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