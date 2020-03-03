Камышев Николай Андреевич

Мой отец родился в 1923 году в селе Воронце Елецкого района. В армию был призван в 1942 году Елецким райвоенкоматом.

Воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах в стрелковом полку. В 1943 году его наградили медалью «За боевые заслуги». Отец «со своим расчетом уничтожил 4 автомашины с прицепами, 2 ручных пулемета и 130 фашистов» — так написано в наградном листе. Н. А. Камышев также награжден медалью «За отвагу» за то, что отличился в боях на территории Киевской области.

В 1944 году на 1-м Белорусском фронте отец получил тяжелое ранение в правую голень. Долго находился на лечении в госпиталях, о чем свидетельствует сохранившаяся справка. В 1945 году его комиссовали из армии по ранению.

Впоследствии папа был награжден многими юбилейными медалями и орденом Отечественной войны II степени.

Всю свою жизнь Николай Андреевич проработал в совхозе «Воронецкий». С мамой они вырастили и воспитали четырех детей. Умер отец в 1997 году.

В. СМЫКОВА,

дочь.