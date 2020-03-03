Многотиражная «Энергия»

Роман ДЕМИН

Исполнилось 65 лет со дня выхода в свет первой в Ельце многотиражной газеты «Энергия». Ее дебютный номер появился 3 марта 1955 года на элементном заводе (ныне АО «Энергия»).

В советские времена печатному слову уделялось большое внимание. Поэтому так называемые многотиражки издавались на всех крупных предприятиях, в объединениях, колхозах, вузах, отражая их трудовую и общественную жизнь. Сегодня эту роль отчасти выполняют корпоративные издания.

Первым редактором «Энергии» был назначен зам. начальника транспортного цеха Николай Павлович Синякин. Почти 40 лет газета вела летопись предприятия, рассказывала об успехах заводчан, их трудовой, общественной, спортивной и творческой жизни. Последний номер этой газеты был выпущен в 1994 году.

Всего же в 60 — 80 годы XX века на предприятиях города выходило 5 многотиражек. Кроме элементного, свои газеты имели завод «Эльта» (она называлась «Электрон» и впервые увидела свет 31 декабря 1969 года), трест «Елецстрой» («Елецкий строитель», 1973), Елецкий завод тракторных гидроагрегатов («Машиностроитель», 3 февраля 1983), завод мед­оборудования («Рабочая жизнь», 1 января 1988). Через эти и подобные им издания прошли многие маститые журналисты, например, Сергей Довлатов, впоследствии ставший писателем-классиком.

Не претендуя на лавры «зубров», скажу, что в эльтовском «Электроне» довелось поработать и мне в 1986 — 1987 годах под руководством редакторов Л. Н. Разумейкиной и М. Х. Гинзберга. Благодаря этим асам пера, школа многотиражки оказалась незабываемой, интересной и очень полезной в плане приобретения первого профессионального опыта.

До сих пор многотиражная газета «Машиностроитель» выходит в Ельце только в ПАО «Елецгидроагрегат».